学信网官方回应修改学历查询：去年安全机制升级，将全面推广实人验证

IT之家7月1日消息 潇湘晨报报道，6 月 30 日，网友称现在在学信网查学历需要先输入毕业院校。不少网友对此提出质疑，被冒名顶替学子怎么知道自己的 “毕业院校”？潇湘晨报联系了学信网客服，询问相关情况。对方答复称，这项验证功能于 2019 年 5 月 8 日上线，对学校名称进行核验是为了当事人的信息安全。

IT之家获悉，今天上午学信网官方微博发布了最新针对网上有人称学信网近期修改学历查询方式的声明。声明称，2019 年 5 月，为进一步加强数据安全和个人隐私保护，防止有人仅通过姓名和身份证号恶意盗用他人身份注册学信网账户，对信息查询安全机制进行了升级，非实人验证用户首次或长期未访问系统时需输入身份证号码、院校名称等才能查询本人学籍学历信息。

近期，学信网将继续进行技术优化调整，全面推广实人验证，既方便学生使用，也确保学生个人信息安全。优化后将在网站及时公布。