新版 1 号店启动灰度测试，京东要深入实践会员制电商？

7 月 1 日下午消息，新浪科技获悉，京东旗下电商购物平台 1 号店启动全新版本灰度测试，新版本中 “1 号店”名称变更为 “1 号会员店”。与此同时，京东 “1 号会员店”班车现身，车身印有 “1 号会员店 · 京东旗下会员制购物平台”相关字样，与灰度测试版本开屏显示字样一致。

接近京东的相关人士向新浪科技表示，京东意欲通过 1 号会员店深入实践会员制电商。此前，京东零售集团 CEO 徐雷曾在 2020 年第一季度财报电话会议上透露，京东计划在二季度末、三季度初将 “1 号店”转型为 “1 号会员店”，针对高线市场的中高端人群推出精选商品的付费会员服务。

会员制电商有别于目前被广泛应用于电商领域的电商会员制。近几年来，淘宝、京东等平台均推出了 88VIP、PLUS 会员等相关机制，平台将周边服务打包，用户购买会员后可享受专属折扣、免邮费、甚至视频网站会员等多种增值服务。但会员制电商的独特性在于，想要享受优惠或精品商品，前提是必须购买会员，会员付费才是这类电商平台最主要的收入来源。

公开资料显示，1 号店上线于 2008 年 7 月 11 日，是国内最早一批进军电子商务的企业，2013 年注册用户达 5700 万，于 2016 年被京东收购。截至发稿，京东及 1 号会员店等相关方面并向新浪科技透露 App 全面升级的具体时间。