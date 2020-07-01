中国铁塔：China Tower Holdings 与本公司无任何关系

IT之家 7 月 1 日消息 中国铁塔发布公告称，其注意到近日有媒体报道声称一家名为 ZhongsenTower 的公司隶属於 China Tower Holdings 的一个部门，而 Zhongsen Tower 与 Ideanomics Inc. 已达成一项交易。

中国铁塔称，该报道提及的 China Tower Holdings 并非本公司且与本公司无任何关系。此外，Zhongsen Tower 并非本公司之附属公司或联营公司，本公司亦未于 Zhongsen Tower 持有任何权益。尽本公司所知，本公司与 Zhongsen Tower 无任何关连亦无任何合作关系。此外，本公司亦未于 Ideanomics 持有任何权益。尽本公司所知，本公司与 Ideanomics 无任何关连亦无任何合作关系。

中国铁塔还称，将保留一切采取进一步法律行动的权利。

IT之家了解到，中国铁塔股份有限公司是在落实 “网络强国”战略、深化国企改革、促进电信基础设施资源共享的背景下，由中国移动通信有限公司、中国联合网络通信有限公司、中国电信股份有限公司和中国国新控股有限责任公司出资设立的大型国有通信铁塔基础设施服务企业。公司主要从事通信铁塔等基站配套设施和高铁地铁公网覆盖、大型室内分布系统的建设、维护和运营。

2020 年 03 月 18 日，中国铁塔股份有限公司发布了 2019 年业绩报告。报告显示，中国铁塔 2019 年实现营收 764.28 亿元，同比增长 6.4%；实现盈利 52.22 亿元，同比大增 97.1%，盈利能力快速增强。其中，塔类业务营收 714.06 亿元，同比增长 4.1%；室分系统业务收入 26.58 亿元，同比增长 46.1%；跨行业即能源经营业务收入 20.80 亿元，同比增长 70.2%。