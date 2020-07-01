宝马：其电动汽车将使用可再生能源生产的电池

7 月 1 日消息，据国外媒体报道，当地时间周二，宝马表示，其电动汽车将使用可再生能源生产的电池。

该公司表示，随着宝马电动汽车产量的增加，绿色能源的使用将在未来 10 年减少约 1000 万吨的二氧化碳排放。

去年 11 月份，宝马与宁德时代、三星 SDI 签署了总价值超过 100 亿欧元的两份动力电池采购合同。

第一份合同是，宝马将宁德时代的电池订单从 2018 年年中宣布的 40 亿欧元增加到 73 亿欧元（约合人民币 567 亿元），合同期限从 2020 年到 2031 年。

第二份合同是，宝马与其第二大电池供应商三星 SDI 签署了价值 29 亿欧元（约合人民币 225 亿元）的电池供应合同，合同供货时间为 2021 年到 2031 年。

据悉，宝马将在 2019 年至 2021 年期间将电动汽车销量翻一番。到 2023 年，该公司将有 25 款电动汽车问世，在这 25 款车型中，超过一半将是全电动的。

目前，宝马的电动汽车包括 iX3、i4 和 iNext。iX3 是该公司在 2018 年推出的全电动 SUV，将于 2020 年夏季在中国投产，计划从 2020 年开始出口到其他的市场，但不会在美国市场推出。

今年 3 月，宝马在其慕尼黑总部发布了首款全电动四门轿跑 BMW i4 概念车，这款车的量产版将于 2021 年在宝马位于慕尼黑的工厂生产。

该公司的 iNext 概念车的量产版本将于 2021 年中期推出，它将成为宝马首款具有 5G 功能的车型。

宝马 iX3 将于今年年底上市销售，而该公司的 i4 和 iNEXT 将于 2021 年上市，这些新车都是基于宝马即将推出的第五代电动传动系统。