所有手机中叫 “北斗导航”的应用，都是山寨货

IT之家7月1日消息 2020年6月23日9时43分，我国在西昌卫星发射中心用长征三号乙运载火箭，成功发射北斗系统第五十五颗导航卫星，暨北斗三号最后一颗全球组网卫星。这标志着北斗三号全球卫星导航系统星座部署全面完成。6 月 30 日，北斗三号全球卫星导航系统最后一颗组网卫星、第三颗地球静止轨道卫星有效载荷完成开通，经过遥测数据判读，星载基准频率合成器、原子钟、导航任务处理单元、星间链路等载荷设备均工作正常，地面接收信号正常。

IT之家此前报道，在今年5月份，全国政协委员、中国北斗卫星导航系统工程总设计师杨长风表示，中国已有70%入网智能手机提供了北斗服务，世界上有半数以上的国家使用北斗系统，以后在世界任何角度，都可以享受到北斗的服务。

据量子位报道，但是熟悉北斗卫星导航系统的人告诉我们，北斗官方没有开发过任何相关的手机导航应用。目前安卓手机和iPhone手机中的以“北斗导航”、“北斗卫星导航”、“北斗专业导航”等命名的应用其实都不是官方应用。

而真正的北斗导航是根据芯片工作的，至少目前来看，iPhone手机是不支持北斗导航的。

今年4月3日，北斗官网发布了一篇文章《以正视听！教你识破北斗骗局》，其中提到，北斗系统信号的接口控制文件（ICD）是向全球公开发布的，在北斗系统官网（www.beidou.gov.cn）就可以下载。国家鼓励有能力的国内外企业从事北斗终端的生产与研发。换句话说，只要企业有技术能力，就可以利用北斗ICD文件进行产品研发。因此，不存在某企业与北斗系统签约的情况，更不存在某企业运营北斗系统的情况！