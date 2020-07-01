紧随斗鱼，虎牙 YOWA 云游戏平台正式开启测试

IT之家7月1日消息 虎牙直播 6 月 30 日宣布开启自家旗下 YOWA 云游戏平台的首次测试。这是继去年斗鱼直播云游戏平台试水后，又一家国内直播巨头尝试进军云游戏领域。

从官方微博下方的展示图来看，YOWA 云游戏将包括 PC 端和移动端两个板块。

YOWA 平台在 PC 端共上架了 18 款游戏，除了《英雄联盟》、《DOTA2》、《PUBG》等高人气大型端游外，还有《文明 6》、《骑马与砍杀 2》、《火影忍者：究极风暴 4》等跨平台大作和 3A 单机巨作；而安卓端 YOWA 平台则共上架了 49 款主流手游，例如《王者荣耀》、《和平精英》、《FGO》、《碧蓝航线》、《明日方舟》等热门手游。

IT之家了解到，YOWA 平台与其他云游戏平台相比同样面临着网络要求极高的情况。且目前 YOWA 平台并没有完全开放，玩家需要通过排队才能进入游戏进行试玩。值得一提的是，除 YOWA 平台外，大部分的游戏都需要玩家手动登陆第三方客户端账户（Wegame、Steam 等）后方可进行游戏。此外，官方还采用了不同地区分开测试的模式，故部分游戏在非测试区或将无法进行体验。

基于 Flash 技术的斗鱼云游戏平台曾于去年 11 月上线进行测试，与基于 HTML5 的 YOWA 相比可能不占优势。但斗鱼直播籍此成为国内首个涉足云游戏领域的直播平台。在经过一系列 bug 修复后，斗鱼云游戏 beta 测试于今年 3 月初正式上线。且目前看来，虽然 YOWA 等平台的云游戏画质表现依然不能与本地客户端相比，但对于用户来说至少切切实实地降低了硬件门槛和储存容量的要求。