千寻位置：北斗 “增强版”年内覆盖全球，超 1700 万人 “呼叫北斗”

7 月 1 日晚间消息，千寻位置近期宣布，将配合北斗三号全球系统的建设，今年内将同步提供全球增强服务。此外，全球已有超过 1700 万人通过应用来 “呼叫北斗”。

千寻位置表示，今年内千寻位置将完成全球 200 座全球框架站的部署，通过接收北斗卫星信号，结合自研算法，互联网和卫星双路播发，为海外用户提供动态亚米级和静态厘米级的高精度定位服务。

此外，千寻位置还联合发布了 “呼叫北斗”H5 互动小应用。根据统计，7 天之内，全球已有超过 1700 万人通过这个小应用来 “呼叫北斗”。据统计，赤道地区呼叫北斗优势尽显，来自我国广东、海南、台湾、南沙群岛的用户，可以轻松呼叫到 29 颗北斗卫星。

千寻位置的算法专家汪小汪表示，卫星大部分都在赤道附近跑，另外，相比其他卫星导航系统，北斗三号在亚太提供了更多卫星，多了 3 颗地球静止轨道卫星静止在在赤道上空，和 3 颗倾斜地球同步轨道卫星持续在亚太地区上空 “拉麻花”，以保障在城市峡谷以及我国高纬度地区进一步保障用户的定位结果的可靠性。因此在赤道地区附近，用户会搜到更多的北斗卫星。

2015 年 8 月，千寻位置由中国兵器工业集团和阿里巴巴集团共同发起成立，目前已成为继苹果、谷歌、诺基亚之后，全球第四家掌握加速定位技术的公司，专注于推进北斗应用落地，服务全球用户。