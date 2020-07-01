腾讯发视频自嘲：我就是那个吃了假辣椒酱的憨憨企鹅

IT之家 7 月 1 日消息 腾讯今晚在 B 站发布了一个名为《我就是那个吃了假辣椒酱的憨憨企鹅》的视频，自嘲被骗一事，腾讯在视频中称：“我是一边吃辣椒酱一边检查公章的憨憨企鹅。”

值得一提的是，在评论区出现了很多官方号的身影，看来吃瓜群众兴趣都很高昂。

今日下午，贵阳警方通报称，三人伪造老干妈公章和腾讯签订合同，已刑拘。初步查明，系犯罪嫌疑人曹某（男，36 岁）、刘某利（女，40 岁）、郑某君（女，37 岁）伪造老干妈公司印章，冒充该公司市场经营部经理，与腾讯公司签订合作协议。其目的是为了获取腾讯公司在推广活动中配套赠送的网络游戏礼包码，之后通过互联网倒卖非法获取经济利益。

腾讯公司官方微博发文回应被骗，称一言难尽，为了防止类似事件再次发生，欢迎广大网友踊跃提供类似线索，并自掏腰包，准备好一千瓶老干妈作为奖励。

贵阳南明老干妈风味食品有限责任公司相关负责人回应称，他们也正在看警方通报，具体情况记者需要向警方了解。对于腾讯方面是否会撤诉，该负责人表示，暂时还不清楚。至于之前有没有注意到腾讯的广告推广事宜，上述负责人称，“我们正在核实当中。”

IT之家了解到，中国裁判文书网显示，广东省深圳市南山区人民法院 6 月 29 日发布了《深圳市腾讯计算机系统有限公司与贵阳南明老干妈风味食品销售有限公司、贵阳南明老干妈风味食品有限责任公司服务合同纠纷执行实施类执行裁定书》。法院裁定查封、冻结被告贵阳南明老干妈风味食品销售有限公司、贵阳南明老干妈风味食品销售有限公司名下价值 16240600 元的银行存款或查封、扣押其等值的其他财产。