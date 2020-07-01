Xbox Game Pass 7 月新增游戏公布：《辐射 76：废土客》来了

IT之家 7 月 1 日消息 晚间，微软通过 Xbox 官网公布了 Xbox Game Pass（主机 + PC）的 7 月新增游戏阵容，包括《辐射 76：废土客》、《灵魂能力 6》等游戏在列。

Xbox Game Pass 7 月新增游戏：

《劲爆美国棒球 21》，7 月 1 日，PC

《劲爆美国棒球 21》是一个棒球运动的体育竞技游戏，由 MLB, MiLB 和 MLBPA 正式授权，也是唯一一款赢得两次 Metacritic PC 游戏年度大奖的游戏。

《灵魂能力 6》，7 月 1 日，主机

《灵魂能力 6》是万代南梦宫制作发行的一款武器动作格斗类游戏，于 2018 年 10 月 19 日发行。是《灵魂能力》系列 20 周年发布的第六代作品。游戏背景发生在 16 世纪末期，玩家将再临最初的《灵魂能力》，并发掘不同人物之间围绕神器 “刀魂”所引发的一系列故事。

《远星物语》（CrossCode），7 月 9 日，主机

《远星物语（CrossCode）》是一款设定在未来的 2D 动作 RPG 游戏，游戏有有红白机式的 16 位色画风和物理效果。

《辐射 76：废土客》，7 月 9 日，主机 / PC

《辐射 76》的故事发生于 76 号避难所，该避难所的记录存在于钢铁兄弟会总部 Citadel 的电脑中，是 17 个受控制的避难所之一。这里可容纳有 500 人，计划在核战 20 年后开放。此外，该避难所还有一起外星人绑架事件的记录。

IT之家了解到，也有一些游戏将于 7 月 15 日从 XGP（主机 + PC）移出，分别是：《炽热合金》、《丧尸围城 4》、《合金装备 5》、《时间操控者》、《Unavowed》、《传说之下》。

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