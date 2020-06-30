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爆料：微软 8 月将发布次世代 Xbox 低配版，代号「Lockhart」

2020/6/30 7:45:49来源：网易科技作者：辰辰责编：懒猫评论：

6 月 30 日消息，据国外媒体报道，最近一份泄露的微软文件显示，该公司正计划推出第二款次世代 Xbox 游戏机，现在传言这款游戏机将在 8 月份发布，或将被命名为 Xbox Series S。

据报道，微软最初计划在 6 月发布代号为 “Lockhart”的主机。现在公司已经将发布计划推迟至 8 月，报道称称这款游戏机将被命名为 Xbox Series S。

▲ 图示：Xbox Series S 概念图

几个月来微软一直在致力于推出这款售价相对较低的 Xbox 游戏机。上周泄露的一份微软文件进一步说明了公司计划。微软代号为 “但丁”的 Xbox Series X 开发者套件能够让游戏开发者启用一种特殊的 Lockhart 模式，从而适配微软新游戏机的性能。

此前有报道称代号为 Lockhart 的游戏机 CPU 主频略低，但最新文件显示 Lockhart 将拥有与 Xbox Series X 相同的 CPU 主频。Lockhart 游戏机将配置 7.5GB 可用内存，GPU 性能约为 4 万亿次浮点运算。相比之下，Xbox Series X 拥有 13.5GB 的可用内存，GPU 性能达 12 万亿次浮点运算。

如果报道属实，微软可能会选择在今年 8 月份发布这款低配版的 Xbox 游戏机，同时公布 Xbox Series X 游戏机的价格。考虑到第二款次世代 Xbox 游戏机同样能够支持分辨率为 1080p 和 1440p 的显示器，这款低配版游戏机更实惠。微软或将详细说明两款游戏机的定价，而且有理由认为其将与 Xbox All Access 订阅服务捆绑在一起。

Xbox One 的全数字版订阅服务 Xbox All Access 目前价格为 19.99 美元，其中包括 Xbox Game Pass Ultimate。微软还将在今年晚些时候将其 Project xCloud 游戏流媒体技术捆绑到 Xbox Game Pass 中，因此对于那些不需要更强大的 Xbox Series X 游戏机的用户来说，购买低配版的 Xbox Series S 可能会更有吸引力。

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关键词：微软Xbox

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