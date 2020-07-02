小米崔宝秋：安全隐私关乎 10 亿收入，国内国外同等对待

中国用户更愿意以隐私换便利？这似乎已经成为某种程度上的共识。

但在小米副总裁、技术委员会主席、安全与隐私委员会主席崔宝秋看来，并不是中国用户不在乎隐私，而是很多情况下处于无奈或者被忽悠，不知不觉间被某些恶意 App 窃取了隐私。

他在接受新浪科技在内的媒体采访时表示，安全与隐私可能会影响小米近 10 亿的营收，在隐私保护上，小米一定要国内用户和海外用户同等对待。

为了提升小米员工的安全隐私保护意识，小米在今年 6 月特地举办了首届安全与隐私宣传月。崔宝秋说，希望能够通过宣传月的活动提升全体员工对信息安全与隐私保护的重视，真正做到产品默认安全与从设计出发的隐私保护。

据悉，小米于 2012 年小米成立了专门的信息安全团队，2014 年成立小米安全与隐私委员会，崔宝秋亲自担任委员会主席；2016 年至 2019 年，小米获得了多项国际 ISO 安全与隐私认证；今年上半年，小米隐私品牌也正式发布，预示着小米隐私保护工作进入新的阶段。

“信息安全与隐私保护非常重要，在小米集团内部是第一优先级，很多事情都会给信息安全和隐私保护让路。有时候我说这个不能做，因为这个违反了我们的隐私原则。面临的一个最大的问题就是近十亿的收入会影响。”

据崔宝秋透露，小米信息安全与隐私委员会，从 6 年前的几个人，到目前已经拥有近 200 名委员和专员，同时还有数百名工程师在做安全与隐私保护。

但他强调，信息安全与隐私保护不能只依靠一家企业，而是要包括互联网企业、AI 企业、智能设备企业、大数据公司等全行业提升重视程度，共同建立隐私保护的良好生态。

“作为一个小米用户，我在小米得到了严格的保护，难道我的隐私和数据就不会泄露吗？另外一个网站或者 App 就把我的数据拿走了，而且他没有做好足够的保密措施，也可能造成泄露。”

除了行业生态之外，崔宝秋还强调，小米会在隐私保护上将国内和国外用户同等对待。

此前，曾有观点认为，中国人对隐私问题没有那么敏感，愿意用隐私交换便捷性。崔宝秋对此十分不认同。

他认为，这种观点是一种误读、甚至歧视。隐私是无国界的，不分区域、人口与文化。中国人不是不在乎隐私，更多是被迫或者被忽悠，被某些恶意 App 窃取了隐私。对于小米来说，会同等对外国内和海外用户，将安全与隐私保护做到更好。

“中国在安全与隐私保护上的法规，要求越来越高了，在某些方面可能比海外的要求更高”，崔宝秋说，隐私保护的要求上没有最高，只有更高，而小米会争取做到极致，并推动全行业在信息安全与隐私保护上的进步。