特斯拉市值超丰田，马斯克发邮件祝贺员工：跟你们一起工作我很骄傲！

当地时间本周三上午 11 点左右，特斯拉公司 CEO 埃隆 · 马斯克（Elon Musk）给其成千上万名员工发送了一封祝贺邮件。

马斯克在这封邮件中写道：“你们的执行效果非常惊人，尤其是在如此困难的时刻。能够与你们一起工作，我感到很骄傲！”

在本周四开盘之后，特斯拉就将发布其第二季度的车辆交付和生产数字，而从马斯克在周三发送的邮件来看，特斯拉应该完成了其既定目标。本周早些时候，马斯克给特斯拉员工发邮件，要求他们 “全力以赴”，因为 “实现收支平衡的目标现在看起来非常紧张”。

6 月 22 日，马斯克也给特斯拉员工发了一封简短的电子邮件。在这份邮件中，马斯克强调了第二季度最后一周的重要性，他写到：“出于很多原因，在全球范围中，特斯拉的大量执行工作都被安排在了本季度的最后一周内。在 6 月 30 日之前，我们需要全力以赴，争取好的结果，这一点非常重要。”

FactSet 发起的分析师调查结果显示，截止至 7 月 1 日，华尔街方面预计特斯拉在今年第二季度中交付了 7.2 万辆车辆，分析师的预期在 3.9 万辆到 8.6 万辆之间。

疫情对家庭和企业都造成了严重的影响，也导致很多人失去工作或是薪资减少，在此之后，全球范围内的汽车销量在今年第二季度也遭遇了严重的下滑。在本季度中，特斯拉由于疫情不得不暂停运营一个多月。受健康限制令影响，特斯拉不得不将其位于美国加利福尼亚州弗里蒙特的工厂暂时关闭了数周的时间。为此，马斯克还违反了阿拉米达县的命令，并且起诉该县，最终在获得重启批准几天之前重新开始在工厂内生产。

为了重振销量，今年第二季度特斯拉在北美降低了车辆的售价，最高降价幅度达到了 6%。另外他们在中国也下调了价格，其位于上海的工厂恢复生产的时间稍稍早于美国工厂。

在今年 6 月份之中，马斯克曾多次给全体员工发送邮件，而这些邮件的内容也都被媒体报道了出来，投资人可以轻松地通过这些邮件揣测到马斯克的意图。例如，今年 6 月初，马斯克就给员工发送了一封邮件，他在这份信中着重提到了媒体对 Model Y 车型的好评，并敦促员工在 Model Y 的生产和交付过程中保持积极性。

他在邮件中写到：“我们有一件重要的工作要做，那就是提升 Model Y 的产量，并且将修改需求降至最低。我们在 Model S、Model X 和 Model 3 方面做得很好，但是 Model Y 仍然面临着生产和供应链方面的挑战，新产品总是会遇到这样的问题。”

本周三，特斯拉股价创下了新纪录，让他们的市值达到了 2080 亿美元，从而一举超越丰田，成为了全球市值最高的车辆制造商。