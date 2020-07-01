马斯克身价接近 450 亿美元：超过黄峥马云，但仍低于马化腾

7 月 1 日消息，据国外媒体报道，电动汽车厂商特斯拉的股价在周二创新高，推动其市值首次超过 2000 亿美元，也大幅提升了 CEO 埃隆 · 马斯克的身价，目前已超过了拼多多创始人黄峥和阿里巴巴创始人马云。

周二美国股市收盘时，特斯拉报 1079.81 美元，较前一交易日收盘时的 1009.35 美元上涨 70.46 美元，涨幅为 6.98%。

股价大涨之后，特斯拉市值也有明显增加。按周二收盘时的价格计算，特斯拉市值为 2002.78 亿美元，这是特斯拉公司的市值首次超过 2000 亿美元。

股价创新高、市值首次超过 2000 亿美元，也推升了特斯拉 CEO 马斯克的身价，特斯拉 5 月底提交给美国证券交易委员会的文件显示，马斯克持有 3865.867 万股的特斯拉股票，持股比例为 20.8%。

福布斯实时富豪榜的数据显示，马斯克的身价在周二增加 22 亿美元，个人全部身价达到了 449 亿美元，是福布斯实时富豪榜上的第 22 大富豪。

周二福布斯实时富豪榜上身价紧随马斯克的是，是拼多多创始人黄峥和阿里巴巴创始人马云，前者的身价为 445 亿美元，马云为 432 亿美元。

从福布斯实时富豪榜的数据来看，黄峥的身价在周二下滑 8.45 亿美元，马云增加 8600 万美元，照此计算，他们的身价在周一分别为 453.45 亿美元和 431 亿美元。

而在周一，马斯克的身价为 427 亿美元，这也就意味他的身价是在周二超过黄峥和马云的。

国内的富豪中，目前身价仍在马斯克之上的，是腾讯的马化腾，他在福布斯实时富豪榜上的身价为 554 亿美元，比马斯克要高 105 亿美元，是福布斯实时富豪榜上的第 14 大富豪。