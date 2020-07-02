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史上最严！空调能效新国标正式实施

2020/7/2 9:21:40来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家7月2日消息 从 7 月 1 日开始，空调能效新国标正式开始。2019 年 12 月 31 日，中国国家标准化委员会公布了《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019），新国标最大的变化在于定频、变频（转速可控型）空调能效等级合并，由原来的三级变成五级，能耗准入门槛有所提高。

具体来说，能效新国标的能效Ⅰ级明显高于旧有的能效顶级——变频Ⅰ级，旧有的变频Ⅰ级相当于能效新国标Ⅱ级，变频Ⅱ级相当于能效新国标Ⅲ级，能效新国标Ⅳ级对应目前市场上部分变频Ⅲ级和定频Ⅰ级产品，能效新国标Ⅴ级则对应目前市场上部分定频Ⅱ级产品，这也是新标准的准入级。

此外，额定制冷量为4500W及以下的产品，不带有传感器、WiFi、蓝牙等通信协议的产品，其待机功率不大于3W；低于4500W以下的，这些产品待机功率不大于15W。

IT之家了解到，据统计，目前市场上的变频空调中，一级、二级、三级能效产品占比分别为 67.5%，8.0% 和 24.5%，定频空调中一级、二级、三级能效产品占比分别为 2.1%，7.5% 和 90.4%。三级能效的定频空调无疑是耗能 “大户”，也势必成为此次新国标实施后的首要淘汰对象。

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关键词：空调

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