腾讯音乐与日本 CWF 合作，拿下新海诚 OST 音源版权

7 月 2 日上午消息，腾讯音乐娱乐集团与日本动画制作公司 CoMix Wave Films Inc.（下文简称 CWF）正式达成战略合作，通过本次合作，包括新海诚作品《秒速五厘米》《言叶之庭》等在内的 17 部动画的 OST 音源都将上线腾讯音乐娱乐集团旗下 QQ 音乐、酷狗音乐、酷我音乐、全民 K 歌等平台。

CWF 负责人认为，腾讯音乐娱乐集团能够助力 CWF 快速实现向数字化的转型和升级，通过本次合作，CWF 相信能够为喜爱动画音乐的用户带去更丰富的音乐内容体验。据悉，腾讯音乐娱乐集团将与 CWF 尝试在产业层面探索音乐 IP 的更多可能，或尝试改编翻唱、内容共创、线上直播音乐会、线下音乐节等多种形式。

今年 3 月，腾讯音乐娱乐集团还与日本 Being Music 达成战略合作，拿下包括《名侦探柯南》《灌篮高手》《龙珠》《樱桃小丸子》等多部动漫作品在内的的音乐版权，近年来，腾讯音乐娱乐集团已先后与索尼音乐公司、华纳音乐、环球音乐集团、Believe Digital、Stem Music、Roba、Hillsong、Twin Music 等多家唱片公司达成战略合作，在完善垂直细分领域内容版图的同时，在国际化内容生态布局上更进一步。