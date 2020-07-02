占据半壁江山！三星 Q1 主导智能手机存储芯片市场：UFS 3.0 + LPDDR5 继续大热

IT之家7月2日消息 Strategy Analytics 最新发布的研究报告指出，2020 年 Q1 智能手机存储芯片市场份额Samsung Memory 占市场主导地位，收益小幅下降，2020 年 Q1 全球智能手机存储芯片市场总收益为 94 亿美元。

该报告指出，2020 年 Q1，Samsung Memory，SK Hynix 和 Micron 共占全球智能手机存储芯片市场近 84%的收益份额。Samsung Memory 保持了智能手机存储芯片市场的领先地位，收益份额为 50%，其次是 SK Hynix 和 Micron。

NAND 市场

IT之家了解到，2020 年 Q1，受价格稳定和容量闪存需求增加的推动，智能手机 NAND flash 芯片收益同比增长 4%。Samsung Memory 以 44% 的收益份额主导市场，其次是 Kioxia 占 21%，SK Hynix 占 16%。

DRAM 市场

由于季节性因素和需求转移到其他类别，2020 年 Q1 全球智能手机的 DRAM 市场总收益同比下降了 4%。就市场份额而言，Samsung Memory 在智能手机 DRAM 市场中的收益份额为 55%，其次是 SK Hynix 和 Micron，分别为 25%和 19%。

Strategy Analytics 分析师表示：“由于库存的改进以及为了应对未来疫情的早期的芯片客户订单，智能手机存储芯片市场收益仅出现了小幅下降。Samsung Memory 的 UFS3.0 Flash 和 LPDDR5 DRAM 存储芯片继续大热，并在 2020 年 Q1 获得了许多领先的智能手机 OEM 厂商的订单。”

Strategy Analytics 指出：“由于 COVID-19 疫情对全球智能手机制造造成的破坏，并导致智能手机需求大幅下降，智能手机存储芯片需求减少，智能手机存储芯片市场将继续面临挑战。然而，智能手机 OEM 对具有 UFS 3.0 和 LPDDR5 的高密度存储芯片的需求仍然乐观。”