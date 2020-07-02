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7999 元，三星 Galaxy Book S 13.3 英寸笔记本预售：搭载英特尔 5 核 i5-L16G7 处理器

2020/7/2 12:24:18来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家7月2日消息  今年5月底，三星发布了笔记本新品Galaxy Book S，该机主打轻薄特色，机身最薄处仅6.2毫米，重量为950g。此外，该机也是第一款搭载Intel Lakefield 3D Foveros封装处理器的产品。

现在三星官方宣布，Galaxy Book S新品国行正式开启预售，主打精致时尚设计、硬核超长续航、便捷触控体验，重新定义超轻薄笔记本。酷睿 i5/8G/512GB原价8499元，到手价7999元。

IT之家获悉，此次三星使用的是一颗酷睿i5-L16G7，集成一个大核(Sunny Cove)+四个小核(Tremont)的五核心CPU，三级缓存4MB，主频最高3.0GHz，同时集成第11代核显UHD，64个执行单元，其中计算层使用10nm工艺，基底层则是22nm工艺。

外观上，该机采用13.3英寸LCD触摸屏，显示级别为1080P，设计上采用窄边框设计，配备100万像素摄像头，支持指纹识别。该机提供金色和银色两种配色可选。

其它配置上，该机配备8GB LPDDR4X内存+512GB eUFS存储，内置42Whr容量的电池。配备AKG四立体声扬声器(杜比Atoms)，支持Giga+Wi-Fi 6 2x2无线网卡(蓝牙5.0)、4G LTE Cat.16(可选)。提供两个USB-C接口和一个3.5mm耳机插孔+microSD读卡器(最大1TB)。

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关键词：​三星Galaxy Book S三星

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