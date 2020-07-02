5G 消息新进展：安卓品牌将标配，苹果可用短信小程序

7 月 2 日下午消息，在今日 GSMA 举行的 “RCS-5G 消息论坛”上，中移互联网公司副总经理庄仁峰发表了题为《5G 消息的探索与思考》的演讲。他透露，安卓主流品牌已升级 5G 消息 UP1.0 版本，而苹果用户通过 “短信小程序”体验 5G 消息，间接实现了 5G 消息的全量手机覆盖。

今年 5 月，中国移动曾推出 5G 消息 App，上架了苹果应用商店及部分安卓应用商店。这一度引发了外界疑惑，因为此前三大运营商表示，使用 5G 消息，用户无需下载客户端。

实际上，中国移动开发 5G 消息 App 与苹果手机有关。当时有知情人士表示，5G 消息安卓手机原生支持，无需下载 App。iOS 手机能否原生支持，取决于苹果公司的政策。在过去的数年里，运营商与苹果公司的沟通讨论一直在进行中。

在今日的演讲中，中移互联网公司副总经理庄仁峰对外透露了这一问题的最新解决办法。

他表示，5G 消息终端覆盖规模快速提升。运营商定制终端即将实现 5G 消息 Up2.4 版本全面覆盖，安卓主流品牌已升级 5G 消息 UP1.0 版本，其中华为 EMUI8.1 及以上，全线支持；小米 MIUI10.1 及以上全线支持；OPPO 已有多款入库上市，已启动公版升级；vivo 已有多款入库上市。目前安卓主流品牌正在积极跟进 5G 消息 UP2.4 版本。

面向苹果手机，中移互联网公司开发了 “短信小程序”，基于 “短信 + 认证 + H5 小程序”的方式，多点一步，可间接实现 5G 消息的全量手机覆盖，满足苹果用户对 5G 消息的体验需求。

除了终端覆盖之外，庄仁峰还公布了 5G 消息在多个方面的新进展。

在生活服务方面，已对接开发数百款生活 5G 消息应用，覆盖购票、旅游、订餐、娱乐等不同类型的生活场景。他举了一个例子，假设想去海底捞火锅餐馆就餐，直接通过 5G 消息应用就可以完成门店订座，订座信息也可以方便地通知给一起用餐的亲朋好友。

在办公服务方面，在移动办公领域尝试了 Chatbot 应用，比如企业将办公应用配置成 5G 消息后，员工可以在短信入口快速完成办公用品申请、生产审批、人力管理等操作，而这些操作以前只能使用企业内部办公 APP 或者 PC 去完成。

在促进生态进驻方面，与多个头部应用生态开展对接，为头部应用和服务快速迁移到 5G 消息平台提供支持。未来用户可在消息界面上方便快捷地使用自己熟悉的应用程序。以网页游戏为例，中移互联网公司正在与网易探讨如何让用户在 5G 消息窗口内直接启动游戏，进行游戏操作。

庄仁峰认为，5G 消息不仅仅是实现了短信的富媒体化，更重要地是 5G 消息实现了短信的互联网化。消息即服务，消息可以是一个不用下载的互联网应用。每个应用都使用手机号码作为账号，号码统一了各个应用系统的账号。这样各个应用系统之间就更容易互联互通，各自的能力可以更加高效地开放，实现相互赋能，5G 消息调用其它应用能力也不需要下载 App，从而大幅提高用户便捷性。