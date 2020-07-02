索尼可穿戴空调 Reon Pocket 上市：手机 APP 调温，约 854 元

IT之家7月2日消息 索尼将从明天开始在日本正式上架一个可穿戴的冷却设备——Reon Pocket。该设备零售价为 13000 元，折合人民币约 854 元。

Reon Pocket 可通过手机 App 控制，在 Peltier 效应上加上了索尼的热设计技术，可将人体的体感温度下降 13℃或上升 8.3℃，秋冬季均可使用，可连续工作 90 分钟。值得一提的是，REON POCKET 需要将主体连到专用内衣的后袋中，专用内衣价格约合人民币 118 元。

▲ Reon Pocket 及其专用内衣，图源索尼官网，下同

▲ 手机 App，可控制温度和状态

▲ 本体

索尼 Reon Pocket 曾于去年 8 月进行一次众筹，反响异常火爆，索尼在一周内筹集到了 6600 万日元，因此索尼决定量产它。

IT之家了解到，除索尼 Reon Pocket 外，富士通将军（Fujitsu General）也推出了一款环绕在颈部的冷却装置——科莫多轮（Comodo gear），凭借 Peltier 元件冷却颈部的动脉，充电一次可使用三个小时，将于 6 月开始上市，但只提供租赁的方式，且价格不菲。

▲ 富士通 科莫多轮，图源官网