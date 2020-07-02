赵明：2020 年上半年荣耀逆势增长，线上份额稳居第一

IT之家 7 月 2 日消息 荣耀今天上午举行了夏季 5G 新品发布会，在发布会的开始，赵明介绍了荣耀 2020 年上半年的业绩。

赵明表示，2020 年上半年，荣耀逆势增长，线上份额稳居第一，并且成为唯二增长的品牌。

在今年的 618 期间，赵明表示荣耀斩获 618 全平台当日及累计手机销量冠军。

IT之家稍早前报道，荣耀耀夏季 5G 新品发布会刚刚已经结束，会上发布了荣耀 30 青春版和荣耀 X10 Max 新机。

荣耀 30 青春版采用 6.5 英寸 1080P 珍珠屏，屏占比达 91.2%，支持 90Hz 刷新率、180Hz 触控采样率，搭载天玑 800 处理器，前置 1600 万镜头，后置 4800 万主摄 + 800 万超广角 + 200 万微距竖排三摄，内置 4000mAh 电池，支持 22.5W 快充，支持 5G 双模 6 频段，售价 1699 元起。

荣耀 X10 Max 搭载 7.09 英寸超大屏幕，采用了定制的 RGBW 护眼阳光屏，屏占比达 91.13%，搭载天玑 800 处理器，后置 4800 万主摄 + 200 万微距双摄像头，内置 5000mAh 电池、支持 22.5W 快充，支持全功能 NFC、对称双扬声器、侧边指纹，售价 1899 元起。