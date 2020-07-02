网约车安全标准发布 滴滴：今年将在安全保障领域投入 30 亿

中国交通运输协会今日宣布，《网络预约出租汽车平台公司安全运营自律规范》团体标准（以下简称 “网约车安全标准”）和《私人小客车合乘信息服务平台公司安全运行技术规范》团体标准（以下简称 “顺风车安全标准”）正式发布。据了解，两部标准的详细内容可于 7 月 3 日起在中国交通运输协会官网公开查询。

据悉，中国交通运输协会组织高等院校、社团组织和出行平台企业等二十余家单位共同推动了两项团标的编制发布。中国交通运输协会副会长兼共享出行分会长李华强调，“安全是网约车、顺风车最基本的服务。这两项标准的颁布实施，是行政法规规章、国标行标实施安全管理的重要补充，填补了网约车、顺风车安全标准的空白，将大力推进网约车、顺风车平台企业全面加强安全工作，使网约车、顺风车平台企业实施安全管理有据可依、规范实施，全面提升共享出行行业安全工作水平。”

滴滴首席出行安全官侯景雷作为标准起草单位的代表，在会上表示：“网约车和顺风车安全团体标准的出台，为行业安全工作规范性与标准化奠定了坚实基础，滴滴很荣幸作为企业参编单位参与到标准的起草工作中。一直以来，滴滴高度重视保障司乘出行安全，不断完善安全管理体系、升级迭代安全产品功能，安全工作已经进入常态化阶段。滴滴将制定宣贯工作方案，组织好学习和培训工作，按照两项团体标准的规定和要求，全面做好标准的贯彻落实。希望与行业一起，在标准的指导下共建更安全的网约车和顺风车出行生态。”

据了解，作为网约车、顺风车行业的首部安全团体标准，两项安全标准均涉及到了行程分享、110 报警、紧急联系人、行程录音、号码保护等基础性安全功能要求，全面做好司乘出行过程中的安全保障。同时，为确保安全事件的快速响应与合理处置，标准规定应在接到安全投诉后 24 小时内处理且 5 日内处理完毕；应设立线上调证机制，确保 7×24 小时对接警方调证工作组等安全要求。此外，面对网约车、顺风车两类不同的出行场景，两部标准也分别提出了相应的个性化安全要求。

就网约车安全标准而言，还强调了安全带提醒、司乘黑名单、醉酒场景报备与叫醒等多样化安全功能要求，规定了基于人脸识别的人车一致性审查、基于驾驶行为监测的风险评估管控、基于深度学习算法的智能安全派单等新型安全运营策略。

在顺风车安全标准中，则突出了顺风车不同于网约车的民事互助行为属性，提出基于顺路出行的产品特点应限制接单次数，基于合乘信息撮合的服务特点要求司乘双方均需实名认证、不展示自定义头像、司乘双方相互核验信息等。

滴滴网约车公司 CEO 付强表示，今天发布的是首部网约车及顺风车行业的安全团体标准，为整个行业的安全工作奠定了规范和基础。滴滴很荣幸担任重要参编企业，责无旁贷，要全力以赴落实安全标准，更要为全行业输出安全能力和经验。

滴滴顺风车总经理张瑞表示，顺风车行业首部安全团体标准的正式发布，进一步明确了顺风车的私人小客车合乘出行的业务性质及本质特征，为顺风车管理提供统一的规范，是有助于顺风车健康发展的。此次希望通过《私人小客车合乘信息服务平台安全技术规范》团体标准的设立，与行业一起努力，共建更安全的顺风车出行生态。

此外，滴滴首席出行安全官侯景雷透露，滴滴 2020 年将投入 30 亿元建设安全。为了进一步保障司乘出行安全，到 2020 年底，滴滴智能安全车载设备安装量将达到 100 万台。这些安全车载设备除了实现行程录音录像等安全功能，还将进一步尝试对行程中不安全行为进行检测，并在必要时根据情况采取不同方式介入。