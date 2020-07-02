「视频」水水の桌面数码好物大曝光，最值单品居然是它？（七月篇）

Hello，大家好！我是水水，欢迎来到IT之家。转眼间2020年已经过半，在这个共克时艰的一年，大家对生活都有着怎样的憧憬呢？水水平时会评测很多数码产品，这个IT之家的老哥们都知道。生活中，水水也对数码产品非常喜爱，办公桌都显得和其他同事与众不同。本期视频水水会介绍几款自用数码好物，以及一些选购心得，希望能对各位的桌面搭建有所帮助。

水水的桌面数码物品清单：

显示器：戴尔 U2720QM 4K/Type-C 90W充电/可旋转升降/HDR400/出厂校色

笔记本：苹果 MacBook Pro 15.6（2018款）

理线盒：小米理线盒

桌面摆件：乐高守望先锋哈蒙德

笔记本支架：iQunix E-stand铝合金支架

扩展坞：洛斐鲸灵扩展坞

桌垫：Bilibili鼠年拜年祭2233大桌垫

手表：Nokia Steel HR 玫瑰金限量版

无线耳机：索尼WI-H700

无线充电底座：坚果立式无线充

手机：一加8 银翼

无线降噪耳机：OPPO Enco W51

无线充电板：华硕无线充电板（15W、Qi协议）

键盘：Keydous NJ68（BOX白轴）

鼠标：罗技 MX Master 2S

桌面风扇：洛斐桌面风扇