上海超级工厂或成救星，助特斯拉避免二季度亏损

7 月 2 日消息，据香港媒体报道，今年第二季度，特斯拉全球最重要的电动汽车工厂因新冠疫情关闭了大约 7 周，但它新建的上海工厂或许挽救了局面，有望助其避免季度亏损。

根据彭博社汇编的分析师估算数据，这家制造商上个季度交付的电动汽车可能超过 8.3 万辆。有的分析师甚至预计，在该季度，特斯拉将超过去年同期约 8.7 万辆的交付量，或今年第一季度的逾 8.8 万辆交付量。

就在几个月前，市场对该公司的预期要低得多，当时特斯拉及其汽车业同行因疫情爆发纷纷关闭了工厂和展厅，股价也随之暴跌。不过，其他汽车制造商的股价已缓慢回升，特斯拉的股价更是节节攀升，美国时间周三盘中达到创纪录的每股 1135 美元。

特斯拉的市值已飙升至约 2017 亿美元，超过埃克森美孚公司和汽车业领头羊丰田。该股周三收报于 1119.63 美元，上涨 3.69%。

上海新工厂给特斯拉带来了不小的助力，该工厂从 1 月份开始向公众客户交付电动汽车。这家汽车厂商还在 3 月份开始生产 Model Y 跨界车，并在 5 月份匆忙重开其位于加州弗里蒙特的工厂，以便能够继续满足高涨的订单需求。据特斯拉首席执行官埃隆 · 马斯克（Elon Musk）预计，该款车型预计将成为该公司最畅销的车型。

投资银行 Cowen 分析师杰弗里 · 奥斯本（Jeffrey Osborne）周二在一份研究报告中称，" 目前学到的教训是，特斯拉股价往往会在有新产品推出时表现出色。目前，Model Y 和该公司在中国生产的汽车都在提升产能。”他给予该股 “卖出”评级。

本周早些时候，马斯克向特斯拉员工表示，公司二季度或许能够避免亏损。

他在发给员工的一封电子邮件中写道，“实现收支平衡看起来非常紧迫。大家所制造和交付的每一辆车都会给公司产生很大的影响。请大家全力以赴，确保取得胜利!”

马斯克常常在季度末发出内部备忘录，以鼓舞员工士气，全力冲刺业绩，并向投资者发出积极信号，但有时候他有点乐观过头。在截至去年 9 月份的季度里，特斯拉报告的交付量达到了当时创记录的 9.7 万辆，但低于他在给员工的电子邮件中提到的 10 万辆。

不过，就连分析师圈子里的质疑者也看好该公司本季度的业绩表现。

“由于中国工厂产量强劲，加之弗里蒙特工厂产量好于预期，我们认为，特斯拉的交付量将超过似乎定得较低的预期。”巴克莱银行分析师布赖恩 · 约翰逊 (Brian Johnson)在一份研究报告中写道。他也给予特斯拉股票 “卖出”评级。

他估计，如电动汽车交付量达到 8.5 万辆，特斯拉有望实现季度盈利，从而使其股票有资格被纳入标准普尔 500 指数。约翰逊仍然认为，该公司的股价 “从根本上被高估了”，不过他觉得未来几周它的股价可能还会继续走高。

约翰逊在报告中写道，“我们敦促看空的朋友们 (也许觉得特斯拉股价超过 1000 美元是被高估)要避避风头了。”