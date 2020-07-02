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《原神》PC 版终获版号，今日迎来最终封闭测试

2020/7/2 20:26:57来源：IT之家作者：问舟/实习责编：问舟/实习评论：

IT之家7月2日消息  国家新闻出版署昨日公布了 2020 年 7 月份的国产网络游戏审批名单，米哈游新作《原神》赫然在目。此时距离上一次《原神》PS4 版过审仅仅过了 33 天。目前该作已获得移动端、PS、PC 端版号，

米哈游官方曾于 6 月 24 日宣布《原神》最终封闭测试（Final Closed Beta）将于 7 月 2 日晚 19:00 正式开启，此次测试除将于 PC、iOS、安卓平台进行外，还将首次登陆 PS4 平台进行测试，所有玩家均可参与最多四人连线的「多人游玩」模式。

IT之家了解到，《原神》国内已于 6 月 11 日开启了 “启程测试”，同样是正式版本发布前的最终测试。且今日 “启程测试 ”也迎来了它的首次版本更新，上线一个新的角色（西风骑士团火花骑士可莉）和新的联机玩法，且将于明日开启多人游戏活动 “原素烘炉”。

《原神》是一款开放世界冒险 RPG 游戏，因同样含有广阔的开放世界可以探索，国内网友将其戏称为 “中国风塞尔达”，被广大网友寄予厚望。今年 1 月，《原神》宣布将登陆任天堂 Switch 平台。目前《原神》已确定将登陆安卓，iOS，PC，PlayStation，NS 五大平台。

值得一提的是，虽然《原神》此次测试虽宣称是最后一次测试，但关于游戏的正式版本何时上线，目前尚不得而知。

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关键词：原神

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