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赵明：荣耀 X10 Max 采用 RGBW 技术屏幕，整体投入 2 亿元

2020/7/3 9:46:13来源：IT之家作者：懒猫责编：懒猫评论：

IT之家7月3日消息 昨日下午，在荣耀夏季新品发布会上，荣耀 X10 Max 正式发布，采用 7.09 英寸大屏，售价 1899 元起。

新品发布结束后，荣耀总裁赵明接受了IT之家等媒体的采访，针对大家关注的问题进行了深度解析。

在谈及选用 7.09 英寸屏幕的原因时，赵明表示，这是从整个屏幕的切割设计，以及整个系统的架构设计出发。“这次的荣耀 X10 Max 选用的 RGBW 这个技术，我们买断了专利技术，然后重新开屏重新设计的，前前后后大概估算了，整个投入相当于 2 亿元人民币。”

赵明进一步表示，每一代设计理念中，最佳尺寸可能会有一些不同。这一代的 7.09 英寸从上下额头、对称性方面都是最优的。他们还模拟了消费者打游戏、看剧等综合的体验，这个尺寸和角度是比较好的。“大家会问为什么不是一个整数，很多时候系统设计就是在寻求一个最优点，然后把它固化下来。”

赵明还指出，有相当多的用户平均使用时长都是 5-6 小时，他们就 “考量把 RGBW 技术作为未来屏幕演进的方向和趋势”。首先在阳光下亮度非常高，再得益于整个功耗大幅度降低。“8X Max 到 X10 Max 正好两年，屏幕演进到了 RGBW 技术，以及设计、散热等都有了大幅度提升，这才是今天 X10 Max 的面世。”

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关键词：赵明荣耀

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