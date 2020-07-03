特斯拉今年三季度有望生产超过 15 万辆电动汽车

据国外媒体报道，电动汽车厂商特斯拉在提交给美国证券交易委员会的邮件中，披露他们弗里蒙特工厂的产能已经顺利恢复到停产之前的水平。

弗里蒙特工厂是特斯拉旗下目前主要的整车组装工厂，同时生产 Model 3、Model S、ModelX 和 Model Y，在生产车型最多，产量也最大。

在弗里蒙特工厂的产能回复到停产之前的水平之后，今年三季度特斯拉电动汽车的产量，也就值得期待，加上上海超级工厂，有望超过 15 万辆。

弗里蒙特工厂是在 3 月 23 日结束之后开始停产的，持续到了 5 月份。开始停产的一季度，特斯拉是共生产了 102672 辆电动汽车，那一季度上海超级工厂的产量在不断提升。之前一个季度的产量为 104891 辆，当时上海超级工厂已开始生产电动汽车，但产量还不高，因而那一季度弗里蒙特工厂生产的电动汽车，在 100000 辆之上。再往前一个季度，也就是去年的三季度，上海超级工厂还未投产，那一季度特斯拉电动汽车的产量为 96155 辆。

产能恢复停产之前的水平，也就意味着弗里蒙特工厂三季度的产能，将会高于之前的几个季度，预计不会低于 10 万辆。

此外，在停产的那一段时间，特斯拉对弗里蒙特工厂进行了升级改造，改造之后的工厂，生产效率会更高，产量也有望更高。

特斯拉位于上海的超级工厂，是他们旗下目前另一座可生产电动汽车的工厂，目前生产的是 Model 3，今年 3 月份就已经将周产量提升到了 3000 辆。在 5 月份接受采访时，特斯拉高管陶琳透露，上海超级工厂预计今年 6 月就可实现每周生产 4000 辆的目标。今年三季度共有 13 个周，每周 4000 辆，也就意味着至少可以生产 5.2 万辆 Model 3。

加上弗里蒙特工厂产量，特斯拉三季度电动汽车的产量就有望超过 15 万辆。

不过，特斯拉三季度电动汽车的产量超过 15 万辆，需要弗里蒙特工厂与上海超级工厂连续生产，如果出现了停产或者产量下滑的情况，就难以实现。如果顺利连续生产，并且产能像以往一样不断提升，第三季度的产量就会更高。

如果特斯拉三季度电动汽车的产量能超过 15 万辆甚至更高，季度产量就将创下新高。特斯拉目前还只有两个季度的产量超过 10 万辆，分别是去年三季度和四季度，最高的是三季度，生产 104891 辆，15 万辆较之是高出了近 50%。