特斯拉第二季度交付量超预期，中国市场功不可没

北京时间 7 月 2 日晚间消息，据外媒报道，特斯拉今日宣布，该公司今年第二季度交付了 90650 辆电动汽车，高于华尔街分析师的预期。受此影响，特斯拉股价在今日盘前交易中一度上涨约 9%。

据在线金融资讯服务商 FactSet 所调查分析师的平均预期，特斯拉第二季度将交付 72000 辆电动汽车。另据彭博社所调查分析师的平均预期，特斯拉第二季度将交付 83000 辆电动汽车。

不管怎样，特斯拉第二季度的汽车交付量都高于分析师的预期。受此影响，特斯拉股价在今日盘前交易中一度上涨约 9%。周三，特斯拉股价收于 1119.63 美元，上涨 3.7%。昨日收盘后，特斯拉市市值已突破 2000 亿美元，超越丰田汽车的 1700 多亿美元，位居全球汽车企业之首。

在当前的新冠病毒疫情期间，特斯拉第二季度的表现明显好于竞争对手。第二季度，世界各地，尤其是美国市场，汽车销量均出现大幅下滑，而特斯拉的交付量同比仅下降了 4.8%。相比之下，通用汽车、丰田汽车和菲亚特克莱斯勒第二季度汽车销量都均暴跌逾 30%，而福特汽车要稍晚些时候才公布其第二季度销量。

在第二季度交付的 90650 辆电动汽车中，Model X 和 Model S 占 10600 辆，而 Model 3 和 Model Y 占 80050 辆。昨日，特斯拉 CEO 埃隆 · 马斯克（Elon Musk）提前发送了一封电子邮件，祝贺特斯拉数万名员工 “在如此艰难的时刻”取得了 “令人惊叹的”业绩。

相比之下，今年第一季度，特斯拉生产了 102672 辆电动汽车，交付了 88400 辆。而 2019 年第二季度，特斯拉生产了 87048 辆电动汽车，交付了 95200 辆。

第二季度，受疫情的影响，特斯拉不得不关闭其位于加利福尼亚州弗里蒙特（Fremont）的汽车工厂数周时间。此外，特斯拉还削减了工人工资，推迟了工人加薪、晋升和奖金发放。

在中国市场，特斯拉的汽车销量已开始复苏。中国乘用车协会的数据显示，今年 5 月特斯拉在中国售出了 11095 辆上海工厂生产的 Model 3 电动汽车。今日，特斯拉并未说明有多少辆汽车在弗里蒙特工厂生产，又有多少辆在上海工厂生产。

针对特斯拉第二季度的表现，Wedbush 证券分析师丹 · 艾维斯（Dan Ives）今日将特斯拉目标股价从 1000 美元调高至 1250 美元。

艾维斯在报告中称，特斯拉第二季度的强劲表现在很大程度上得益于中国市场。艾夫斯称：“在全球宏观经济相对低迷之际，中国市场对 Model 3 的旺盛需求，对特斯拉来说是一线曙光。”