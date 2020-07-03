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有内味了！马斯克又拿美国证监会开涮，要给 “SEC”寄做空短裤

2020/7/3 6:58:14来源：新浪科技作者：新浪美股责编：微尘评论：

特斯拉股价周四再度大幅上涨，此前该公司宣布今年第二季度交付了 90650 辆电动汽车，高于分析师的普遍预期。这又有足够的机会让该公司 CEO 马斯克（Elon Musk）对美国证券交易委员会（Securities and Exchange Commission，简称 SEC）发出新的嘲讽。

马斯克周四在社交媒体上称，“特斯拉将制造超棒的金边亮红缎面做空短裤（short shorts）。将给做空者致富委员会（Shortseller Enrichment Commission，SEC）寄一点来安慰他们，让他们渡过这段困难时期。SEC 这三个首字母中的 E 代表的单词是 Elon’s。”

2018 年，在特斯拉公布了好于预期的二季度财报后，马斯克就曾保证要向特斯拉的空头们寄做空短裤，以讽刺他们做空特斯拉。此后特斯拉大空头、绿光资本创始人 David Einhorn 还在社交媒体上晒出了马斯克寄给他的做空短裤。

截至周四收盘，特斯拉股价大涨 7.95%，报 1208.66 美元，今年迄今已累涨逾 180%，市值达 2241 亿美元，超越丰田成全球市值最大车企。

特斯拉周四宣布，该公司今年第二季度交付了 90650 辆电动汽车，超出彭博社所调查分析师 83000 辆的平均预期。马斯克还提前发送了一封电子邮件，祝贺特斯拉数万名员工 “在如此艰难的时刻”取得了 “令人惊叹的”业绩。

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关键词：特斯拉马斯克

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