华擎推出 B460TM-ITX 主板，须搭配笔记本内存

IT之家7月3日消息 华擎昨日低调发布了两款 Intel 400 系列的 Thin ITX 小板（17x17cm），名称分别是 B460TM-ITX 和 H410TM-ITX，采用半高的 I/O 挡板，支持第十代酷睿处理器，适用于 HTPC 或定制 AIO 等机型。

两块主板外形设计完全相同，唯一区别是芯片组不同，如命名所示，一款为 B460 芯片组另一款为 H410 芯片组。

这两款主板体积极小，拓展能力有限，采用 4 相供电方案，支持 65W 第十代酷睿处理器，搭配 SO-DIMM 内存插槽，仅支持使用笔记本内存，最高支持 DDR4-2933 以及 64GB 内存。IT之家了解到，两款主板提供双 NVMe M.2 SSD 扩展和双 SATA 3 扩展，其中 M.2 采用 M.2 2280+M.2230 的方案，后者仅支持安装 WiFi / 蓝牙模块。

其他方面，该主板没有常规 PCIe 扩展，因此只能使用 CPU 核显输出视频信号。接口方面，该主板提供了千兆网口、4×USB 3.2 Gen.1、2×HDMI、3.5mm 音频接口以及 19V DC 外接供电。

目前官方尚未公布具体售价和上市日期等信息。