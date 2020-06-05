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华擎首款 W480 主板发布：双雷电 3 + 万兆 LAN

2020/6/5 14:44:33来源：IT之家作者：问舟责编：懒猫评论：

IT之家6 月 5 日消息  继华硕、技嘉后，华擎今日发布了旗下首款 W480 工作站主板——Intros W480 Creator。除常见接口外，这款主板拥有双雷电 3 接口、万兆 LAN 以及 MiniDP 显示输出接口。目前华擎官方尚未公布 Intros W480 Creator 的售价。

与游戏主板不同，工作站主板更注重稳定性与拓展能力。Intros W480 Creator 针对高端图形设计工作站用户，配置用料豪华，其基于 ATX 板型，支持 LGA1200 的 10 代酷睿和 Xeon W-1200 系列处理器，采用 16 相的 VRM 供电模块，由 24 Pin ATX 电源接口和双 8 Pin EPS 电源接口进行供电。

拓展方面，Intros W480 Creator 配备了四条供电增强的 DDR4 DIMM 插槽，支持最高 128 GB 的双通道 DDR4-4800（ECC）内存，另外支持双 PCIE 3.0 x16（配合 11 代处理器可支持 PCIe4.0）。存储拓展方面，其支持 8 个 SATA3 和三路支持 PCIe 3.0 x4 的 M.2 NVME SSD，且覆盖散热片。

接口方面，Intros W480 Creator 提供两个 40 Gbps 的雷电 3 接口（Type-C）、双 Mini-DisplayPort 1.4、万兆 LAN（AQuantia AQC107）、2.5G 千兆 LAN（Intel i225-LM），以及其他 USB、HDMI 等常见的音视频接口，支持 WIFI 6 无线网络和蓝牙（AX201）。

据 IT之家了解，Intros W480 Creator 音频面板基于 Realtek ALC1220 HDA（SNR 120 dBA），前面板搭载了 ESS Saber 9218 DAC 耳放（SNR 130 dBA），拥有 WIMA 专业音频级滤波电容。

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关键词：华擎

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