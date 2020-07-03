内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界
软件
手机
数码
电脑
学院
测评
图赏
视频
游戏
原创
直播
 AI
5G
苹果
微软
iPhone
Win10
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>业界

历史新高！腾讯市值突破 5 万亿港元

2020/7/3 14:08:26来源：IT之家作者：懒猫责编：懒猫评论：

IT之家7月3日消息 今日，腾讯控股港股市值突破5万亿港元，股价续刷盘中记录高位。

image.png

IT之家了解到，截至发稿时，腾讯控股港股盘中股价达525港元，涨幅达1.25%，总市值达5.02万亿港元，约为6477亿美元，市值逼近Facebook的6650亿美元。

今年5月，腾讯发布2020年第一季度业绩报告。2020年Q1腾讯营收1080.65亿元，同比增长26%；净利润（Non-IFRS）270.79亿元，同比增长29%，高于市场预期。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：腾讯

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|最会买 - 返利返现优惠券|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家|

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用|

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    