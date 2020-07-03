历史新高！腾讯市值突破 5 万亿港元

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IT之家7月3日消息 今日，腾讯控股港股市值突破5万亿港元，股价续刷盘中记录高位。
IT之家了解到，截至发稿时，腾讯控股港股盘中股价达525港元，涨幅达1.25%，总市值达5.02万亿港元，约为6477亿美元，市值逼近Facebook的6650亿美元。
今年5月，腾讯发布2020年第一季度业绩报告。2020年Q1腾讯营收1080.65亿元，同比增长26%；净利润（Non-IFRS）270.79亿元，同比增长29%，高于市场预期。
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