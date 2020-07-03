育碧公布免费百人巷战游戏《超猎都市》，推荐配置 GTX 970

IT之家 7 月 3 日消息 根据育碧官方的消息，育碧正式公布了《超猎都市》，这是一款全新的、快节奏都市巷战类的免费 FPS 游戏。由育碧蒙特利尔工作室研发的《超猎都市》背景设定在 2054 年的遥远未来，多达 100 位竞争者降落至虚拟都市 “新阿卡迪亚”，参与激动人心的快节奏比赛之中，争夺桂冠。

游戏介绍：

《超猎都市》是一款从头设计的全新游戏，是一种激烈的、垂直的以及快节奏的都市巷战体验。三人小队以及单人玩家能够深入这座充满未来感的虚拟都市 “新阿卡迪亚”进行动态的激烈交火，在狭窄的街道、开阔的屋顶以及致命的室内快速穿梭。

《超猎都市》中还引入了 “黑客技能”，是一种玩家可以在游戏世界中与拾取武器相同的方式获得的能力。“黑客技能”给予进攻和防守的能力可以适应所有的游玩风格。设置地雷、搜寻敌人、以高墙保护队友或是变为隐形向对手发动偷袭，这些都只是玩家可以轻松组合并切换使用 “黑客技能”的一些例子。所有的 “黑客技能”和武器均可以通过融合机制对当前物品进行迭代升级。

《超猎都市》在诸多方面改变了此类游戏的基本玩法并加以创新，例如不可预知的 “崩塌”会将新阿卡迪亚的地图分解成不同的格局，独特的 “回响”机制将令玩家在倒地后仍然可以在游戏中活动。当《超猎都市》的比赛进入尾声，王冠将会在地图上出现，终极决战阶段也就此启动。而玩家有两种方式来获得最终的胜利：戴上王冠并保持 45 秒或是成为比赛中唯一存活的玩家或小队。