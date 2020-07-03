消息称腾讯云与阿里竞争激烈，销售团队积极争取每一笔交易

7 月 3 日消息，据国外媒体报道，疫情爆发后，企业的云服务需求急剧上升，而腾讯云也在借此机会努力追赶阿里云。

腾讯云部门的一位知情人士表示，现在和阿里巴巴的竞争非常激烈，销售团队在和他们抢每一笔交易。

仅今年，腾讯云计算部门就招聘了超过 3000 名员工。2 月，因企业视频带宽的需求激增，腾讯在八天内增添了 100,000 台云服务器，以支持当时刚刚推出两个月的产品，腾讯会议。

腾讯还扩大了自主研发的云服务器的使用，并承诺加快在武汉的数字产业中心的建设以处理中国中部的云和智慧城市项目。

今年 5 月，腾讯宣布，未来五年将投资人民币 5,000 亿元（约合 706 亿美元）于技术基础设施，包括云计算、数据中心和 5G 网络等领域。

其中，在数据中心方面，腾讯将陆续在全国新建多个百万级服务器规模的大型数据中心。

阿里也有类似表态。4 月，阿里云宣布，未来 3 年再投 2000 亿元，用于云操作系统、服务器、芯片、网络等重大核心技术研发和数据中心建设。

据阿里介绍，达摩院 XG 实验室、平头哥等研究成果将率先应用在阿里云下一代数据中心。飞天云操作系统、含光 800 芯片、神龙服务器、自研云交换机、高性能低延时网络、大计算系统集群等核心自研技术将在云数据中心大规模部署。

研究机构 Canalys 的数据显示，第一季度中国云基础建设服务市场同比增长 67% 至 39 亿美元。阿里巴巴占据了 44.5% 的市场份额；腾讯云市场份额为 14%；华为占据 14% 市场份额。