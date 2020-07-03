《霓虹深渊》上架国服 Nintendo e 商店，售价 58 元

IT之家 7 月 3 日消息 横版动作射击游戏《霓虹深渊》体验版现已在 Nintendo e 商店免费开放体验，正式版游戏同步开启预购，并将于 7 月 14 日 23:00（北京时间）正式解锁。

游戏介绍：

霓虹深渊是一款注重道具叠加效果的横版动作地牢游戏，你还可以根据喜好自由选择地牢的进化路线。身为神秘组织的一员，你将在霓虹闪耀的地下世界中探险，收集千奇百怪的道具，击败恶魔与众神，寻找地牢最深处的宝藏。

你会从道具中获得千奇百怪的能力！道具之间的功能将会相互影响和叠加，并且没有数量上的限制。数百种被动道具，数十种武器和主动技能——在这无穷无尽的组合当中，你将会创造出什么流派（Build）呢？



这是一个独特的可拓展的地下世界，你可以选择个性化的升级路线来塑造你的地牢，解锁全新的房间、首领、道具、规则和结局。你的每一次冒险都会丰富地牢的内容，你的每一次选择都会影响游戏的规则。



游戏还包含以下特色系统：



-海量内容 动态生成的地图，超过400种道具，数十种武器，几十种风格迥异的怪物，数不尽的彩蛋和秘密，让每一次冒险都充满了新鲜感。



-宠物孵化 在游戏中你将获得宠物蛋，可以孵化出随机的精灵。每一只精灵都有着独特的能力，并可以多次进化。



-迷你游戏 游戏中有很多特别的房间，每一个都有全新的规则和玩法。钢琴演奏，斗舞比赛，月球漫步，湖边垂钓，应有尽有。



-霓虹神话 药物之神，比特币之神，短视频之神。当今最流行的事物都化身为新的统治者，而你就是那个打破枷锁的人！