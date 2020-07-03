消息称英伟达安培显卡将升级为三星 8nm 工艺

IT之家7月3日消息 目前英伟达图灵显卡采用的是三星 12nm 工艺，但根据知名爆料者 @kopite7kimi 昨日爆料，下一代所有的安培游戏显卡都将升级到三星 8nm 工艺制程。

三星 8nm LPP 是三星 在2017 年由 10nm 工艺改良而来，相较于 10nm LPP，功耗降低 10%，核心面积缩小 10%，相比 7nm 工艺虽不占优势，但制造成本却相对更低。

根目前爆料信息，RTX 3000 系列将会进一步增加光线追踪性能，显存容量也将增大，同时降低 TDP 和电压。由于采用了新架构和 GDDR6X 显存等，所以 RTX 3000 系列相比上一代仍有 20% 以上的 IPC 性能提升，同时降低功耗。

kopite7kimi 随后又爆料了多款 GPU 型号的详细数据，例如 RTX 3090 将采用 GA102-300 核心，内建 5248 个 CUDA，12GB GDDR6X 显存，显存带宽可达 21Gbps。

IT之家了解到，据 @Rogame 此前曝光，3DMark 数据库中存在一款基于安培架构的神秘显卡，其测试成绩强于目前旗舰显卡GeForce RTX 2080 Ti 成绩约31%。

《神秘安培显卡曝光：超 RTX 2080 Ti 约31%》