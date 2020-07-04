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发售在即！《地平线：零之曙光 完整版》Steam 售价公布：138 元

2020/7/4 7:51:19来源：IT之家作者：懒猫责编：懒猫评论：

IT之家7月4日消息 《地平线：零之曙光 完整版》现已公布 Steam 售价——138 元。计划发行日期为 8 月 7 日。

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IT之家了解到，《地平线：零之曙光》是一款由索尼旗下第一方工作室 Guerrilla Games 制作的第三人称动作角色扮演游戏，由索尼在 2017 年 2 月 28 日发布。

游骑兵工作室创始人、索尼全球工作室总裁 Hermen Hulst 此前在 PlayStation 博客的访谈中表示，《地平线：零之曙光》登陆 PC 并不代表所有 PS 独占游戏都会出现在 PC 上，本作登陆 PC 是特殊的决定。

在游戏中，“玩家将化身为埃洛伊，体验传奇冒险之旅，揭开致命机器统治世界的神秘面纱。一出生便遭放逐的年轻猎人，必须为制止危害人类的威胁而竭力奋战。”

《地平线：零之曙光 完整版》包括：

• 《地平线零之曙光》

• 扩充内容《冰尘雪野》

• 卡加族风暴突击队装束及卡加巨弓

• 卡加交易者包

• 贝纳克族开拓者装束及贝纳克汰杀弓

• 贝纳克旅行者包

• 诺拉族看守人包

系统需求

最低配置：

需要 64 位处理器和操作系统

操作系统 ： Windows 10 64-bits

处理器 ： Intel Core [email protected] or AMD FX [email protected]

内存 ： 8 GB RAM

显卡 ： Nvidia GeForce GTX 780 (3 GB) or AMD Radeon R9 290 (4GB)

DirectX 版本 ： 12

存储空间 ： 需要 100 GB 可用空间

推荐配置：

需要 64 位处理器和操作系统

操作系统 ： Windows 10 64-bits

处理器 ： Intel Core [email protected] or Ryzen 5 [email protected]

内存 ： 16 GB RAM

显卡 ： Nvidia GeForce GTX 1060 (6 GB) or AMD Radeon RX 580 (8GB)

DirectX 版本 ： 12

存储空间 ： 需要 100 GB 可用空间

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关键词：Steam

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