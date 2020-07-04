韦德布什分析师：特斯拉股价 12 个月内或涨到 2000 美元

据外媒报道，电动汽车制造商特斯拉股价在过去几天内飙升了 26%，先后突破了 1000 美元、1100 美元和 1200 美元。现在，特斯拉的市值已经超过了标准普尔 500 指数中的大多数蓝筹股公司。

图：电动汽车制造商特斯拉公司首席执行官埃隆 · 马斯克

然而，韦德布什证券公司（Wedbush）分析师丹 · 艾夫斯（Dan Ives）认为，该股未来 12 个月仍有可能再飙升 66%，达到每股 2000 美元的历史记录。今年迄今为止，特斯拉股价已经上涨了 189%，部分原因是科技行业的广泛增长所推动。



艾夫斯在发给投资者的报告中说，中国消费者对特斯拉 Model 3 的强劲需求可能有助于提振特斯拉股价。他将中国市场的强劲表现称为 “在黑暗的全球宏观环境下，特斯拉的一线曙光”。

艾夫斯指出，中国对特斯拉新款 Model Y 跨界车 SUV 的需求也开始上升。基于这些原因，他认为中国的强劲增长可能会使特斯拉股价上涨 300 至 400 美元。

不过，这里存在一个小问题。艾夫斯对特斯拉未来 12 个月的正式目标股价预期仅为 1250 美元。显然，他认为在最好情况下，特斯拉股价才会达到 2000 美元。这意味着，特斯拉必须确保一切顺利。

不过，按照每股 2000 美元的价格计算，特斯拉的市值将达到 3700 亿美元。目前只有 8 家美国公司的市值超过这个数字，分别是苹果、微软、亚马逊、谷歌母公司 Alphabet、Facebook、沃伦 · 巴菲特 (Warren Buffett)旗下投资公司伯克希尔哈撒韦以及强生。

艾夫斯认为，特斯拉的股价将会继续持续攀升，这得益于其价格较高的 Model S 和 Model X 车型，以及价格较低的 Model 3 和 Model Y 车型的良好销售趋势。但许多其他华尔街分析师对特斯拉持怀疑态度。

Refinitiv 汇编的数据显示，在 33 位研究特斯拉股票的分析师中，只有 9 位给出了 “买入”评级，11 人的评级为 “持有”，其余 13 人建议投资者卖出特斯拉。所有特斯拉分析师的平均目标股价仅为每股 710.47 美元。

看空特斯拉股价的人指出，该公司尚未证明自己能够持续盈利，这也是该股尚未进入标准普尔 500 指数的主要原因。J.D. Power 最近还指出，在对主要汽车制造商的最新质量评级中，特斯拉排在最后一名。

还有马斯克个人因素的影响。尽管这位特斯拉首席执行官被粉丝誉为有远见的人，但马斯克的批评者担心他在 Twitter 上时不时地发表有争议的言论，以及最近有关新冠疫情担忧被夸大的言论。

有些投资者还担心特斯拉的人才流失问题。在过去一年里，特斯拉的几位关键高管已经离职，而且特斯拉也没有首席运营官来帮助马斯克。缺少首席运营官让许多分析师感到担忧，尤其是考虑到马斯克还有很多其他的商业兴趣挤占他的时间，比如 SpaceX 和隧道挖掘公司 The Boring Company。