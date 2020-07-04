高通总裁安蒙在 “GSMA Thrive”中分享了哪些关键信息？

日前，GSMA 推出了最新的 “GSMA Thrive · 万物生晖”系列线上活动。高通公司总裁安蒙发表了主题演讲，介绍了当前全球 5G 发展的现状，传达了毫米波技术对释放 5G 潜能的重要性。

高通一直致力于让移动技术惠及每一个人

当前，连接技术在我们生活中发挥的重要作用已经不言而喻，通过 5G 技术提升连接性，带来更高性能和容量的必要性逐渐显现。

安蒙指出，在过去 35 年的发展历程中，高通公司一直致力于让移动技术惠及每一个人。迄今为止，高通公司累计研发投入 620 亿美元，其中大部分都用于无线基础科技的研发。在 4G 创新的基础之上，近几年我们致力于推动 5G 的标准化发展和商用进程，并提前一年共同将这项技术带给了消费者。现在，我们正在推动 5G 的扩展，让这项技术惠及全球所有人。

5G 商用正在全球范围内加速，据安蒙介绍，在短短一年多的时间里，超过 60 家运营商已经部署了 5G 网络，另有 320 多家运营商正在投资 5G。并且，这些 5G 部署不仅包括 6GHz 以下频段，还包括毫米波频段。

从智能手机出货量角度看，高通公司预计到 2022 年，5G 手机出货量将达到 7.5 亿部。2023 年，全球 5G 连接数预计将超过 10 亿，这比 4G 获得同样连接数的速度整整快了 2 年；而到 2025 年，全球 5G 连接数预计将达到 30 亿。

这其中，骁龙 5G 平台正在加速全球 5G 部署。目前，全球已经有超过 375 款采用高通骁龙 5G 解决方案的终端已经发布或正在设计中，从顶级旗舰到第二、第三批 5G 终端，都能看到骁龙的身影。

此外，高通一直与中国的 OEM 生态系统密切合作，在全球范围推动 5G 扩展。目前，美国、欧洲、澳大利亚和亚洲运营商推出的 5G 商用终端里，都有来自 OPPO、vivo、小米等中国合作伙伴的产品。

毫米波能够真正释放 5G 全部潜能

频谱对于释放 5G 的真正潜能至关重要。5G 需要覆盖低频段、中频段和高频段的大量频谱资源。

安蒙表示，过去几十年，运营商一直在积累频谱资源，正是通过这些频谱资源提供了现有的 4G 服务。未来，这些频谱资源将成为 5G 部署的低频段。可喜的是，基于目前运营商频谱资源还能增加一到两个新的 5G 载频，随着我们将这些现有频谱逐渐转向 5G 服务，就能够获得更好的 5G 基础网络覆盖。其次，我们新增了全新 6GHz 以下中频频段，不仅可以继续扩展网络覆盖，而且还能提升容量和性能。除此之外，我们还增加了毫米波频段。

安蒙强调，毫米波能够真正释放 5G 全部潜能，支持数千兆比特的速率、大容量，更重要的是能够通过提供与云端无缝连接的能力，带来下一代用户体验。

“毫米波技术还将推动许多全新行业应用，所以 5G 也已经真正被视为互联网的未来。目前毫米波的性能已经得到了验证。随着运营商开始部署毫米波，用户已经可以享受相关服务。从用户使用 Ookla 进行测速的数据中 ，我们看到了令人兴奋的性能表现数据：毫米波峰值速率超过了 2Gbps，平均下载速率达到 6GHz 以下频段的 4 倍。而更令人兴奋的数据是整个移动行业正在加速部署毫米波。目前已经有超过 120 家运营商对毫米波进行了投资，将其引入 5G 部署。我们对此倍感振奋。”

高通公司工程技术高级总监季庭方和高通公司技术标准高级总监李俨也在 “毫米波论坛”上就 5G 毫米波面临挑战、高通在毫米波技术做出的成绩等发表了更加详细的看法。

季庭方表示，5G 的部署，尤其是毫米波的部署并不容易，我们还面临着许多挑战。例如，在 5G 商用之前，毫米波的覆盖范围非常有限。在 5G 时代，通过先进的波束成形技术，我们能够实现超过 150 米的毫米波传输。这项技术不仅通过仿真实验得到了验证，而且在外场测试中也得到了验证，意味着毫米波能够实现与现有热点和小基站的共址。同样，如果你有相关基础设施设备，也可以实现与 Wi-Fi 共址。

李俨看来，在终端芯片以外，为了进一步支持毫米波的发展，高通面向小基站提供了支持毫米波的 5GRAN 平台 FSM100xx。这个平台同时支持毫米波和 6GHz 以下频段，可以很好地支持通信设备厂商开发出具有灵活部署能力的小基站产品，来支持毫米波的进一步部署。

去年北美市场运营商部署了毫米波，今年亚太地区更多运营商陆续采用毫米波技术。欧洲也对毫米波越来越重视，很多国家开始了毫米波频谱规划和分配。相信今年中国会陆续开展毫米波相关的测试工作，进一步加快毫米波的频谱分配，进一步推动毫米波在国内的商用。