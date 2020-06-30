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高通发布骁龙 Wear 4100 系列芯片：12nm 工艺，处理器性能提升 85%

2020/6/30 23:27:58来源：IT之家作者：孤城责编：孤城评论：

IT之家 6 月 30 日消息 根据外媒 The Verge 的消息，高通公司今天发布了两款新的 Wear OS 处理器，骁龙 Wear 4100 Plus 和骁龙 Wear 4100，这是高通自 2018 年以来对其智能手表平台的首次重大升级。

高通称，新芯片将大大提高速度，GPU、内存、摄像头和整体电池续航也有大幅提升。

据介绍，Wear 4100 系列芯片从 28nm 升级到 12nm 工艺，采用 4 个 A53 处理器，频率为 1.7GHz，相比之下 Wear 3100 搭载的是 A7 处理器 (仅为 1.1GHz)，高通表示，新款处理器的性能将提高 85% 以上。Wear 4100 系列的 GPU 是 Adreno A504，比 3100 快 2.5 倍，还有更快的内存。

Wear 4100 Plus 的 QCC1110 协同处理器可以显示 64000 种颜色，并支持连续心率追踪、警报、触觉反馈等更多功能。Wear 4100 系列采用了新的 12nm CPU 架构，电池续航时间将提高 25%。

IT之家了解到，高通已经在向硬件制造商发货 Wear 4100 和 4100 Plus 芯片，首批设备将在未来几个月上市。

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关键词：高通骁龙wearos

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