高通详解骁龙 4100 可穿戴设备平台，小天才新品手表即将搭载

IT之家 7 月 1 日消息 昨天，高通全球发布了两款新的 Wear OS 处理器，骁龙 Wear 4100 Plus 和骁龙 Wear 4100，这是高通自 2018 年以来对其智能手表平台的首次重大升级。今天，高通发布中文新闻稿，详细介绍了骁龙 4100 可穿戴设备平台。

高通表示，骁龙 4100 可穿戴设备平台采用下一代混合架构。全新平台所采用的混合架构由一颗 A 级 SoC 和一颗 M 级协处理器组成。

架构：

一颗采用 12 纳米工艺制程的低功耗高性能 SoC，集成增强的 CPU、GPU、内存、蜂窝调制解调器和摄像子系统，以及面向调制解调器 / 位置以及传感器 / 音频的两个专用 DSP。

一颗始终在线（AON）超低功耗协处理器，可承载包括显示、传感器、地图和时间等一系列用例处理。

更强大的 AON 软件界面，用于管理 SoC 和协处理器之间的交互。

亮点：

强劲性能和连接：该平台的 SoC 包括四核 A53 处理器、Qualcomm® Adreno™504 级图形处理器、更快的 LPDDR3 内存（750MHz）和支持高达 1600 万像素摄像头的双 ISP。与骁龙 3100 可穿戴设备平台相比，骁龙 4100 + 可穿戴设备平台旨在实现超过 85% 的性能提升，并增强整体用户体验，包括支持更快的应用启动速度、并行用例、更流畅且快速响应的用户体验，以及更丰富的照片和视频体验。

采用 12 纳米工艺制程的 4G LTE 版本性能较前代产品实现显著提升，包括专用的 DSP、低功耗特性（例如 eDRX）、平台级功耗管理、支持 Cat 4/3/1 和单 / 双天线。

更智能的始终在线（AON）协处理器：增强的 AON 协处理器可支持更丰富的任务负载处理体验。我们对内存和性能进行分区以支持高达 64K 色（前代支持 16 色），并提供扩展的任务负载处理特性，包括持续心率监测和睡眠健康监测、更快的倾斜唤醒响应速度、计步功能、闹钟、计时器和触觉功能，为传统手表模式带来更加强大的功能。

超低功耗平台：该平台的低功耗优化基于 12 纳米低功耗工艺制程、实现最优工作负荷分区的双 DSP、动态时钟与电压调节、面向可穿戴设备 2.0 的 Qualcomm 传感器辅助定位 PDR、支持低功耗位置追踪和增强的蓝牙 5.0 架构。以上技术提升能够使该平台面向主要用例降低超过 25% 的功耗，并实现比前代平台更长的续航时间。

更丰富的增强体验：混合平台架构为交互、情境、运动和手表模式带来丰富的增强体验。在交互模式中，该平台可通过摄像头、语音助手和语音 / 视频消息提供更多沉浸式体验。在情境模式中，该平台支持的色数从 16 色提升至 64K 色并支持字距调整，旨在提升可读性并提供更丰富的设计选项。在运动模式中，已进行负载处理的地图能够提升移动状态下的运动体验。传统的手表模式提供心率、计步、闹钟、提醒和电量指示等功能，这些功能对性能或续航影响甚微。

IT之家了解到，骁龙 4100 可穿戴设备平台支持 Android 开源平台（AOSP）和 Wear OS by Google 操作系统平台。骁龙 4100 + 可穿戴设备平台和骁龙 4100 可穿戴设备平台现已出货。小天才近期将推出搭载骁龙 4100 可穿戴设备平台的下一代电话手表 Z6 巅峰版，该产品预计在未来 30 天内开始出货。另外，出门问问也宣布将推出搭载骁龙 4100 可穿戴设备平台的下一代 TicWatch Pro 智能手表。