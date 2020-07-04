《魔兽世界》大服务器调整：将低人口服务器合入其他服

IT之家7月4日消息 《魔兽世界》官方发布公告，称正在全面调查全球所有服务器的玩家人口。在接下来的2到3个月，官方会将低人口服务器与其他现有服务器进行连接。该过程会在例行维护期间进行，每周将连接数个服务器，直到完成各地区的低人口服务器都连接到较多的玩家人口为止。

《魔兽世界》公告原文：

当身边有一群玩家陪伴时，你才能体验最精彩的《魔兽世界》。多年以来，《魔兽世界》中已经添加了许多跨服活动的功能，但目前依然有许多体验受到服务器的限制。从悠久的公会历程，到身边的经济互动，人口数量健康的服务器能创造更多机会。而我们已经有许多年没有调整大服务器设置了。



我们正在全面调查全球所有服务器的玩家人口。在接下来的2到3个月，我们会将低人口服务器与其他现有服务器进行连接。该过程会在例行维护期间进行，每周将连接数个服务器，直到完成各地区的低人口服务器都连接到较多的玩家人口为止。



在计划实施期间，我们会在各个地区以各自对应的语言，提前发布每周的连接通知。在维护期间，相关服务器内的一切将自动联通。维护结束后，相关服务器的玩家登录《争霸艾泽拉斯》时便会发现，自己已经成为了大服务器中的一员。



我们预计在下一次例行维护期间连接以下国服服务器：

刃拳服务器将与风暴祭坛服务器连接。



雷神服务器将与勇士岛服务器连接。



奥尔加隆服务器将与亡语者服务器连接。

我们还在计划连接更多低人口服务器，也将在数周内发布更多通知。



IT之家了解到，《魔兽世界》（World of Warcraft）是由著名游戏公司暴雪娱乐所制作的第一款网络游戏，属于大型多人在线角色扮演游戏。游戏以该公司出品的即时战略游戏《魔兽争霸》的剧情为历史背景，依托魔兽争霸的历史事件和英雄人物，魔兽世界有着完整的历史背景时间线。玩家在魔兽世界中冒险、完成任务、新的历险、探索未知的世界、征服怪物等。