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华为 P10 Plus“诈尸”更新：新增视频通话屏幕共享功能

2020/7/4 22:42:11来源：IT之家作者：孤城责编：孤城评论：

IT之家 7 月 4 日消息 根据IT之家网友投稿，华为 P10 Plus 收到了 EMUI 9.1.0.228 更新，在畅连通话中新增了屏幕共享体验，并合入了安卓安全补丁。

更新日志：

[畅连屏幕共享]

视频通话中分享屏幕，不仅可以共享屏幕信息，还可以在屏幕上自由涂鸦，边聊天边分享信息，如同面对面沟通互动，无论是远程教家人使用手机，或是与伙伴讨论行程、一起网购，都能轻松完成。

[电池]

新增智能充电模式，通过内置 Al 智能学习手机充电习惯 , 避免电池长时间处于满电充电状态，有效减缓电池老化 (该功能默认开启)。

新增智能峰值容量功能，根据电池自身状态，智能调节峰值容量，有效减缓电池老化 (该功能默认开启)。

[安全]

合入安卓 2020 年 5 月安全补丁，增强手机系统安全。

IT之家曾报道，2017 年，华为在上海东方体育中心正式发布了春季旗舰手机华为 P10/P10 Plus。硬件参数方面，P10系列手机采用了 2.4GHz 麒麟 960 处理器，P10 Plus 配备 5.5 英寸 2K 分辨率屏幕。华为 P10 系列手机采用新一代徕卡镜头，支持专业人像模式，能够通过 3D 面部检测捕捉像素级系列，实现专业摄影的补光效果。

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关键词：华为P10Plus

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