华为：我们数据存储的芯片、算法等都是自己做的，没办法啊

IT之家 7 月 3 日消息 每日经济新闻消息，在今日举办的创新数据基础设施峰会上，华为数据存储与机器视觉产品线总裁周跃峰在会上表示，目前华为数据存储的芯片、算法等都是自己做的。

周跃峰在会上将华为存储业务比作是房地产开发，因种种原因，“钢筋水泥”都得自己造。对于这一现状周跃峰也是直言：“我们没办法啊！”

IT之家此前报道，美国商务部在 5 月份推出的贸易新规中规定，所有使用美国芯片制造设备、技术的全球晶圆厂商，向华为供货均需要得到美国政府的允许。