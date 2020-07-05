3GPP R16 标准正式冻结，再掀 5G 建设热潮

北京时间 7 月 3 日深夜，国际组织 3GPP 宣布 R16 标准冻结，标志着 5G 第一个演进版本标准完成。

R16 不仅增强了 5G 的功能，让 5G 进一步走入各行各业，催生新的数字生态产业，还更多兼顾了成本、效率、效能等因素，使通信基础投资发挥更大的效益，进一步助力社会经济的数字转型。

7 月 4 日清晨，3GPP RAN 全会副主席、中国移动首席专家徐晓东，3GPP SA2 工作组副主席、中国移动研究院主任研究员孙滔在线接受媒体采访，进一步解读 R16 标准，讲述标准制定背后的故事，展望 5G 标准面向 R17 的迭代演进。

从 “能用”到 “好用”，R16 拓展、挖潜、降本增效

国际标准组织 3GPP 于 2018 年冻结 5G 标准的第一版 R15。R15 在制定过程中，力求以最快的速度产出 “能用”的标准，满足 5G 多方面的基本功能。本次冻结的 R16，实现了从 “能用”到 “好用”，围绕 “新能力拓展”、“已有能力挖潜”和 “运维降本增效”三方面，进一步增强了 5G 服务行业应用的能力，提高了 5G 的效率。

面向工业互联网应用，引入新技术支持 1 微秒同步精度、0.5-1 毫秒空口时延、“六个九”可靠性和灵活的终端组管理，最快可实现 5 毫秒以内的端到端时延和更高的可靠性，提供支持工业级时间敏感。

面向车联网应用，支持 V2V（车与车）和 V2I（车与路边单元）直连通信，通过引入组播和广播等多种通信方式，以及优化感知、调度、重传以及车车间连接质量控制等技术，实现 V2X 支持车辆编队、半自动驾驶、外延传感器、远程驾驶等更丰富的车联网应用场景。

面向行业应用，引入多种 5G 空口定位技术，定位精度提高十倍以上，达到米级。R15 的若干基础功能在 R16 中得到持续增强，显著提升小区边缘频谱效率、切换性能，使终端更节电等。

此外，R16 还在毫米波和非授权频谱等方面引入增强机制。关于毫米波，R16 增强了波束管理的鲁棒性和可靠性，具体体现在让终端和网络之间在受到遮挡或信号衰落的情况下，能够快速恢复链路；非授权频谱，基于授权频谱 R15 的 5G NR 主体，引入资源抢占的流程设计，来保证它与其他非授权频谱技术之间公平使用的问题。

孙滔表示，R16 的第一个特点是 “能力三角”的完善，R15 定义了 5G 的第一个版本，给出了 5G 的基础架构，其解决的场景以 eMBB 用例为主，以及 URLLC 的基本功能；R16 在此基础上对 mMTC 和 URLLC 两类场景进行了部署，将能力三角的另外一半补充完整。孙滔认为，R16 的第二个特点是 OT 和 CT 的融合，使 5G 更加深入工业互联网。

徐晓东表示，R16 最大的亮点在于，其与 R15 一起使 5G 可以接近全方位的接受各种应用的挑战。他同时指出：R16 不会影响目前的 5G 建设和终端使用，原有系统的升级改造以软件升级为主。

R16 标准的发布赋予了 5G 更强的生命力和更丰富的应用场景，增强了业界对 5G 技术持续演进的信心，也为我国 5G 新基建注入了新动能。

与会代表渡尽劫波，ASN.1 审阅如期完成

作为 R15 的后续版本，R16 规范的制定周期为 18 个月，原本计划于 2019 年底完成。此前因为受 R15 Late drop 版本冻结时间推迟的影响，R16 规范冻结时间由原定的 2019 年 12 月推迟至 2020 年 3 月；今年初，受新冠肺炎疫情对全球移动产业的影响，R16 Stage3 的工作再次推迟 3 个月，ASN.1 审阅如期完成。

徐晓东介绍：“真正标志着标准工作基本完备的工作是 ASN.1 审阅完成，宣布冻结。常规情况下，是 Stage3 的功能冻结后一个季度完成 ASN.1（Abstract Syntax Notation One，ASN.1 是 ISO 和 ITU 的联合标准，具体定义了信息的抽象句法）的审阅和冻结，这次是打破常规，功能冻结的同时进行 ASN.1 的审阅，两项工作并行开展。在当前这种情况下，能保证 ASN.1 的按时冻结，凝结了 3GPP 代表们无数不眠之夜下的贡献。”

R16 是 3GPP 史上第一个通过非面对面会议审议完成的技术标准，标准制定过程中经历了多重挑战：贸易摩擦导致部分公司无法进行单点交流，新冠肺炎疫情在全世界范围的肆虐导致面对面线下会议只能通过 E-meeting 的方式进行。

徐晓东坦言，远程沟通最初确实造成了效率低下等问题，有争议的议题更加难以收敛，3GPP 的邮件系统也受到了严重挑战。“在引入电话会议系统之后，又必须协调好亚洲、欧洲、美洲三个地区的时间，以便让三个地区的与会代表都不至于非常痛苦的熬夜。”他用 “渡尽劫波，如期而至”来描述 R16 的冻结过程。

孙滔介绍，因为不可避免的效率降低，工作组将原来一周的线下会扩展成两周线上会议，日常工作时间进一步延长。在两周的讨论期间，与会代表往来的邮件有 7000 多封，基本每天都在 500 封以上，工作量巨大。

随着标准制定工作的推进，来自全球各行业各公司的标准专家们逐渐摸索和适应，克服种种困难和挑战，以更富建设性的态度搁置技术分歧，通过高强度线上会议、延长会议时间、超密度邮件讨论，共同致力于高质量 5G 演进技术的标准制定开发，保证了 R16 如期而至。

“中国力量”贡献巨大，中移动提案占比达三成

中国移动在 R16 标准化中继续发挥主力军作用，提交技术提案 3000 余篇，占全球运营商提案总数的三成以上。“我们没有统计中国厂商的比例，但中国厂商同样发挥了巨大作用，设备商和终端厂商都是标准制定的主力军。”孙滔说，中国三大运营商在 R16 标准制定中的贡献占全球所有运营商的 4 成左右。

据介绍，中国移动在 R16 标准化中主导完成 15 项技术标准制定工作，包括旨在降本增效的无线数据采集与应用、服务化架构框架及接口增强、应对大气波导的远端站干扰消除、高铁场景性能提升、服务质量保障管理、增加部署灵活度的非同步载波聚合、虚拟化策略管理提升、提高上行覆盖的高功率终端技术、安全能力服务开放等。

中国移动在 3GPP 中的积极贡献得到了产业界广泛认可，中国移动的专家分别担任 3GPP RAN 全会副主席、3GPP SA2 工作组副主席、3GPP SA3 工作组副主席、3GPP CT3 工作组副主席、3GPP CT4 工作组副主席。

后浪汹涌：5G 标准继续向 R17 演进

相较于 R15，R16 标准虽然做了很多增强，但并不是 5G 标准的终结；相反，R16 的诸多特性，才真正开启了 5G 时代的 “新纪元”。

为迎合各行各业不断涌现的对通信的新需求，5G 版本会不断迭代更新。“前浪已逝，后浪汹涌。”结合 R16 推出后产生的新需求，会继续产生新的 5G 标准版本 R17，甚至是 R18。

徐晓东介绍，R17 相对 R16 将会进一步延展 5G 能力，其中包括基于 5G 的广播能力、卫星通信、对空基站、无线侧切片，以及人工智能与 5G 相互赋能的探索。

孙滔表示，R17 将更加全面的面向垂直行业，增强面向行业的能力建设。边缘计算、网络切片等基础能力会进一步增强，也会涉及天地一体化的网络能力建设。

目前来看，R17 的冻结时间从 2021 年 3 月份推迟到 6 月份，如果疫情没有进一步好转，这个时间还需进一步讨论，初步估计可能会在今年底有定论。

针对当前的 5G 建设，孙滔表示，国外运营商可能会跳过 R15 直接从 R16 开始部署，这是他们的 “后发优势”；国内运营商则会针对 R16 标准进行技术评估和测试，积极利用 R16 的新特性保持网络领先优势。徐晓东说：“R16 的冻结将进一步掀起 5G 建设的热潮。”