内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界
软件
手机
数码
电脑
学院
测评
图赏
视频
游戏
原创
直播
 AI
5G
苹果
微软
iPhone
Win10
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>通信

三大运营商已启动 5G 消息商业化平台建设

2020/7/2 15:20:45来源：IT之家作者：孤城责编：孤城评论：

IT之家 7 月 2 日消息 根据中国证券报 · 中证网的消息，中移互联网公司副总经理庄仁峰在 RCS-5G 消息论坛上介绍，当前，三家运营商都已经启动了 5G 消息商业化平台的建设工作。

据介绍，RCS-5G 消息纳入 5G 终端的必选功能，运营商定制终端即将实现 5G 消息 UP2.4 版本全面覆盖

IT之家曾报道，4 月 8 日，中国移动、中国电信、中国联通一起携手 11 家合作伙伴共同发布 5G 消息白皮书。5 月底，全国政协委员、中国联通产品中心总经理张云勇表示，5G 消息，也就是 RCS 消息，对运营商短信业务进行了创新体验升级，现在正处于测试阶段，三季度会正式商用。

关于 RCS-5G 消息 

5G 消息基于 GSMA RCS UP 标准构建，可以实现消息的多媒体化、轻量化，通过引入 MaaP 技术实现行业消息的交互化。5G 消息带来了全新的人机交互模式，用户在消息窗口内就能完成服务搜索、发现、交互、支付等一站式的业务体验，构建了全新的信息服务入口。5G 消息支持丰富的媒体格式，包括文本、图片和音视频等。5G 消息业务分为两大类，一类是个人用户与个人用户之间交互的消息，另一类是行业客户与个人用户之间的交互消息。个人用户与个人用户的消息还分为点对点消息，群发消息和群聊消息。对于个人用户而言，5G 消息将打破传统短信对每条信息的长度限制，内容方面也将突破文字局限，实现文字、图片、音频、视频、位置等信息的有效融合。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：运营商5G消息

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|最会买 - 返利返现优惠券|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家|

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用|

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    