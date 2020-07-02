三大运营商已启动 5G 消息商业化平台建设

IT之家 7 月 2 日消息 根据中国证券报 · 中证网的消息，中移互联网公司副总经理庄仁峰在 RCS-5G 消息论坛上介绍，当前，三家运营商都已经启动了 5G 消息商业化平台的建设工作。

据介绍，RCS-5G 消息纳入 5G 终端的必选功能，运营商定制终端即将实现 5G 消息 UP2.4 版本全面覆盖。

IT之家曾报道，4 月 8 日，中国移动、中国电信、中国联通一起携手 11 家合作伙伴共同发布 5G 消息白皮书。5 月底，全国政协委员、中国联通产品中心总经理张云勇表示，5G 消息，也就是 RCS 消息，对运营商短信业务进行了创新体验升级，现在正处于测试阶段，三季度会正式商用。

关于 RCS-5G 消息

5G 消息基于 GSMA RCS UP 标准构建，可以实现消息的多媒体化、轻量化，通过引入 MaaP 技术实现行业消息的交互化。5G 消息带来了全新的人机交互模式，用户在消息窗口内就能完成服务搜索、发现、交互、支付等一站式的业务体验，构建了全新的信息服务入口。5G 消息支持丰富的媒体格式，包括文本、图片和音视频等。5G 消息业务分为两大类，一类是个人用户与个人用户之间交互的消息，另一类是行业客户与个人用户之间的交互消息。个人用户与个人用户的消息还分为点对点消息，群发消息和群聊消息。对于个人用户而言，5G 消息将打破传统短信对每条信息的长度限制，内容方面也将突破文字局限，实现文字、图片、音频、视频、位置等信息的有效融合。