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重磅！3GPP 宣布 R16 标准冻结，5G 第一个演进版本标准完成

2020/7/4 7:05:56来源：IT之家作者：懒猫责编：懒猫评论：

IT之家7月4日消息 昨日晚间，负责制定 3G 以来通信标准的国际组织 3GPP（the 3rd Generation Partnership Project）宣布 R16 标准冻结，标志 5G 第一个演进版本标准完成。

IT之家从中国移动获悉，标准冻结意味着技术已经全部成型，可以初步投入商用。

此前，3GPP 已于 2018 年冻结了 5G 第一版 R15。本次冻结的 R16，是对 R15 的增强，实现了从 “能用”到 “好用”，围绕 “新能力拓展”、“已有能力挖潜”和 “运维降本增效”三方面，进一步增强了 5G 更好服务行业应用的能力，提高了 5G 的效率。

中国移动表示，R16 能够促进以下 5G 应用的发展：

面向工业互联网应用，引入新技术支持 1 微秒同步精度、0.5-1 毫秒空口时延、“六个九”可靠性和灵活的终端组管理，最快可实现 5 毫秒以内的端到端时延和更高的可靠性，提供支持工业级时间敏感。

面向车联网应用，支持了 V2V(车与车)和 V2I(车与路边单元)直连通信，通过引入组播和广播等多种通信方式，以及优化感知、调度、重传以及车车间连接质量控制等技术，实现 V2X 支持车辆编队、半自动驾驶、外延传感器、远程驾驶等更丰富的车联网应用场景。

面向行业应用，引入了多种 5G 空口定位技术，定位精度提高十倍以上，达到米级。R15 的若干基础功能在 R16 中得到持续增强，显著提升小区边缘频谱效率、切换性能，使终端更节电等。

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关键词：5G

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