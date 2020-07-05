中国电信：打造 100 元纯 VoLTE 功能手机

在近日举行的 “GSMA Thrive· 万物生晖 - LTE 峰会”上，中国电信科技创新顾问沈少艾详解了中国电信 VoLTE 终端商用里程碑。

沈少艾指出，实现 VoLTE 大规模的商用需具备三个条件，首先 LTE 网络实现与 2G/3G 网络相同的覆盖；第二，产业链能提供支持 VoLTE 的终端产品；第三，要让用户买得起，用的好 VoLTE 终端。

2019 年底，中国电信 4G 用户渗透率达到将近 84%，保持行业领先。沈少艾表示，2019 年中国电信 VoLTE 业务全面商用后，对现网存量机型 OTA 升级支持 VoLTE，同时要求新机型默认开启 VoLTE，截至年底，累计 425 款终端支持 VoLTE 服务，VoLTE 驻网用户达到 8500 万。

与此同时，5G 商用以后，中国电信要求 5G 手机语音全部为 VoLTE，新上市的手机全面取消 VoLTE 开关。据沈少艾介绍，截至 2020 年 5 月，支持 VoLTE 功能的终端累计达到 481 款，VoLTE 驻网用户达到 1.27 亿，预计今年年底 VoLTE 驻网用户将达到 2 亿。

2020 年，中国电信将加快推进纯 VoLTE 功能手机的普及，加速 4G 非 VoLTE 用户迁移到 VoLTE。打造 100 元和 199 元两个价位段的纯 VoLTE 功能手机，替换现有的 2/3G 功能手机以满足用户需求。

中国电信的 VoLTE 业务之所以能够发展迅速，在沈少艾看来，一方面来自于客户对中国电信 VoLTE 网络质量的高度认可。另一方面，中国电信与终端厂商紧密合作，促使终端厂商默认开启 VoLTE 功能，同时积极推动百元 VoLTE 机型，满足老人儿童以及低端市场的需求。

最重要的是，中国电信通过多年打造的天翼智能生态博览会，搭建中国电信与生态产业各合作伙伴的共享平台，实现生态圈内合作伙伴的共创共赢，最终赢得了 VoLTE 业务的爆发。沈少艾表示：“VoLTE 百元机能够得到普及，正是来源于中国电信与芯片厂商、ODM 厂商、手机厂商、操作系统厂商之间的产业生态合作。”

沈少艾表示，下一步中国电信将推动 VoLTE 互通漫游，包括国内运营商以及国际运营商的互通。“我们希望能够继续与 GSMA 和全球运营商来保持通力合作，缩小数字鸿沟，实现可持续发展。”