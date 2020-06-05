中国电信公布 5G 发牌一周年进展：开通 5G 基站超 14 万个

6 月 5 日下午消息，在 5G 牌照发放一周年之际，中国电信方面宣布，已开通 5G 基站超过 14 万个。

从 2019 年 6 月 6 日，工信部向中国电信、中国移动、中国联通、中国广电四家运营商发放 5G 牌照，至今已满一年。

2019 年 9 月 9 日，中国联通、中国电信宣布共建共享。与联通共建共享不到 9 个月的时间内，中国电信已开通 5G 基站就超过了 14 万个，其中在全民抗击疫情防控中，中国电信在多地新增开通疫情防控专向保障 5G 基站 1000 个以上。

此前，中国电信联合中国联通启动 5G SA 无线主设备联合集中采购，采购规模不少于 25 万站，力争在三季度末可向社会提供 5G 服务的基站数量将超过 30 万个，届时全国所有城市地区、部分县城及发达乡镇的用户，都可以享受到中国电信的 5G 网络服务。

中国电信透露，2020 年 5G 资本开支约 453 亿元，占总资本开支的 55.3%。

在 SA 方案组网方面，今年以来，中国电信在山东、天津、湖南、北京等多地成功实现 5G 独立组网 (SA)数据首呼和语音首呼。近日中国电信又发布了 5G SA 安全增强 SIM 卡白皮书，满足 5G 赋能千行百业中更高要求的信息安全需求，5G SA 商用步伐再进一步。

此外，中国电信实现了基于 IPv6 和云网融合架构的 5G SA 部署，以及跨厂家切换、跨省漫游呼叫等业务能力，用户可以不换卡、不换号即可升级为 5G SA。目前中国电信全面启动针对 SA 独立组网的网络升级，力争今年在全球率先实现 5G SA 商用。

在 5G 产业发展方面，一年来中国电信联合 200 多家 5G 生态合作伙伴成立 5G 产业联合创新中心，协同研发促进 5G 产业成熟；与 40 多家终端伙伴联合，成立 5G 产业创新联盟，共同推动 5G 全网通成为全球标准。