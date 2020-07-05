微博 4K 视频功能正式全面开放！

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IT之家7月5日消息 微博官方宣布，微博4K视频功能全面开放。
IT之家了解到，微博在2018年就已经部分支持4K视频上传，现在微博正式面向创作者和观看用户开放4K视频功能。
微博4K视频创作者超2万人，4K视频总量已超3万条。
在微博4K视频的播放器里，点击右下角的清晰度按钮，即可选择4K格式观看。
另外4K+投屏功能已经在星球视频App（内测版）上线，点击4K选项，即可开启。
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