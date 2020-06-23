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IT之家6月23日消息 6月22日晚间，微博视频表示开启微博视频号内测，首批视频号采用分批邀请制，正式上线时间在7月初。
据悉，微博视频号计划，是微博针对优质视频作者推出的一项扶持计划，其中包括账号成长、产品服务及商业变现等一系列的服务支持和权益。
IT之家了解到，开通视频号的博主个人主页会带有视频号勋章，此外，微博还推出了微博视频号计划，产品服务包括：专属催更区、专属主页、视频数据中心、视频管理、视频学院等。
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